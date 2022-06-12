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呂秀蓮：美中都想主導台灣 勿淪為任一方棋子

2022/6/12 15:11（6/12 15:21 更新）
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前副總統呂秀蓮12日到文化部文化資產園區出席「台灣的過去與未來」座談會，她在會中針對台海問題表示，台灣不要成為中國與美國爭霸的戰場，這是很艱鉅及重要的一個挑戰。中央社記者郝雪卿攝 111年6月12日
前副總統呂秀蓮12日到文化部文化資產園區出席「台灣的過去與未來」座談會，她在會中針對台海問題表示，台灣不要成為中國與美國爭霸的戰場，這是很艱鉅及重要的一個挑戰。中央社記者郝雪卿攝 111年6月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）前副總統呂秀蓮今天表示，台海問題是中國要挑戰美國成為世界霸權，因為美國離中國太遠，台灣離中國最近，中美雙方都希望能主導台灣，要小心應付，不要淪為任何一方的棋子。

呂秀蓮今天到文化部文化資產園區出席「台灣的過去與未來」座談會，她在會中接受媒體聯訪時，針對台海問題表示，台灣不要成為中國與美國爭霸的戰場，這是很艱鉅及重要的一個挑戰。

呂秀蓮表示，台海問題是中國要挑戰美國做為世界霸權，因為美國離中國太遠，而台灣離中國最近，所以中美雙方都希望能主導台灣，而台灣自己要小心應付，不要淪為任何一方的棋子，更不要成為中國跟美國兩國爭霸的戰場，這是很艱鉅及重要的一個挑戰。

對於台灣未列入「印太經濟架構」（IPEF）首批成員，呂秀蓮認為，印太經濟架構希望能涵蓋更多國家，但很明顯的是台灣在周邊東南亞方面的關係一直都非常薄弱，美國應該是想爭取更多東南亞國家共同支持，所以要尊他們的意見，如果第一時間就把台灣放進去，很可能其他國家就覺得太過敏感而不加入，這點可以體諒，目前美國跟台灣關係是很密切的，無容置疑。

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有關衛福部長陳時中是否投入選舉，呂秀蓮說，到目前為止，陳時中本人好像都沒有講話，都是坊間猜測，希望總統蔡英文有什麼想法，可以早點告訴大家，Yes or No，身為民進黨主席的蔡總統意向早點表明，她覺得關鍵點應該是民進黨主席的問題。

呂秀蓮也呼籲國人及政府要積極備戰，但千萬不要挑戰，尤其選舉到了，希望政治人物不要有言語刺激，全民應一起用更大的智慧來避免戰爭，因此她強調要備戰、避戰、不要挑戰。她並將積極推動民間國是會議，讓各行各業針對台灣前途表達意見。（編輯：黃世雅）1110612

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