談參選新竹市長 高虹安：郭董關心婚姻大事怎麼辦

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（中央社記者郭建伸台北13日電）外界關注台灣民眾黨立委高虹安是否參選新竹市長。高虹安表示，她曾與鴻海創辦人郭台銘談過這議題，郭台銘建議她，決定後就要想清楚職涯規劃，但也以長輩身分關心，擔憂投入選舉，婚姻大事該怎麼辦。

高虹安今天偕民眾黨新竹市議員李國璋、新竹縣議員參選人陳立基舉行記者會指出，大新竹地區每10萬人交通意外死傷人數近年持續增加，呼籲政府應該重視新竹縣市的交通事故傷亡人數，盤點事故熱點，改善新竹縣市人民的交通安全，給民眾一條安全回家的路，使大新竹能共榮發展。

由於高虹安10日也偕議員參選人舉行新竹市城鄉交通議題記者會，媒體詢問，近日連續開記者會關心新竹，是否規劃參選2022新竹市長。

高虹安表示，她目前以立委身分服務新竹，並擔任民眾黨新竹縣、市黨部主委，會銜接中央與地方的服務。

對於是否參選新竹市長，高虹安說，地方、媒體都有相當多勸進，民調上也看到地方的肯定與支持，目前她能報告的是，黨內一直在徵詢，黨中央有專業團隊評估民調數字。

高虹安表示，最近疫情嚴峻，其他政黨的新竹市長人選尚不明確，仍有許多爭議，她目前就是先做好立委工作和地方服務，並展開公共議題分析。

高虹安表示，不管未來黨怎麼進行程序，她會照自己的步調來做。

媒體追問，是否跟郭台銘談過參選新竹市長一事。

高虹安表示，郭台銘曾說投入縣市首長選舉是人生很重要的決定，一旦決定後就要想清楚未來的職涯規劃，且郭台銘甚至以長輩身分關心，若投入選舉「婚事該怎麼辦？」。

高虹安表示，郭台銘只是以長輩心情關心她是否真的要參選，至於外界揣測郭台銘認為把她留在立法院比較有益，這是子虛無有的傳言。（編輯：蘇志宗）1110613