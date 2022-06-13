雲峰飛彈是否可以打到北京 綠委：台灣不主動挑釁

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（中央社記者王揚宇台北13日電）外界關注「雲峰飛彈」是否可以打到北京、台灣是否具有攻擊北京的能力等議題；民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀今天說，台灣還是維持最根本的態度，就是不主動挑釁、不造成區域和平緊張。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於立法院長游錫堃12日提到，「雲峰飛彈」已經可以打到北京，中國侵台前要先三思等語，有媒體詢問，台灣是否有能力攻擊中國、是否對中國有實質的威嚇效果。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委林靜儀說，台灣的國防量能、能力，還是維持最根本的態度，就是不主動挑釁、不造成區域和平的緊張。

林靜儀舉剛落幕的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議為例，多數國家討論到，有些國家片面造成區域和平緊張，而台灣國防是不主動挑釁、不用武器或相關政策，造成區域和平緊張或讓其他國家感受到威脅。

林靜儀表示，回過頭來說，台灣必須要有保護自己的能力，而總統蔡英文2016年上任後，不斷希望做到幾件事情，包括加強國內對於軍事國防機密的保障，這才能讓其他國家對台灣在軍售案有一定程度的信任；此外，也增加軍力上的充足並購買適當的國防武器等。

另外，針對中國國防部長魏鳳和在香格里拉對話期間提到「若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將『不惜一戰』」。

林靜儀說，中國國防部代表用強烈且帶有恐嚇語氣，直接對相關國家代表嗆聲，民進黨團跟周邊多數國家的立場一樣，就是不做片面挑釁的動作。

林靜儀指出，而且從各國言論中發現，大家不是以鄉愿或鴕鳥的方式來尋求和平，而是希望能維持平衡，對於片面造成區域威脅的國家，必須自我提升武力及與盟友合作，這和民進黨政府對於區域和平的主張一樣。

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民進黨立委陳亭妃表示，魏鳳和的說法是一廂情願，美國國防部長則直接點名中國是麻煩製造者；即使面對中國的恫嚇，台灣在有那麼多盟友的協助下，可以立足在國家及全世界的利益中。

民進黨立委王定宇接受媒體訪問表示，台灣從古至今從未是中華人民共和國的一部分，連一秒都沒有，哪裡來的分裂出去；一個師出無名、窮兵黷武的談話，更坐實國際社會的共識，中國是國際和平穩定最大的威脅。（編輯：蘇志宗）1110613