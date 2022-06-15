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首頁 / 政治

張亞中稱朱立倫選主席投好幾億 國民黨：子虛烏有

2022/6/15 14:07
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）去年參選國民黨主席失敗的孫文學校總校長張亞中今天說，他當時在沒有資源的情況下，獲得1/3選票，不像黨主席朱立倫選舉，「可能投了好幾個億」；文傳會副主委林家興說，無端指控、子虛烏有，請張亞中勿散播不實言論。

張亞中今天接受廣播節目專訪時說，國民黨的支持者很可愛，含恨、含淚、含血都可以投票，國民黨的問題從來不在底層，而是在高層，高層荒腔走板，所以他在沒有任何資源的情況下，可以在去年黨主席選舉獲得1/3的選票，他不像朱立倫選舉，「可能投了好幾個億」。

節目主持人黃光芹隨即表示，張亞中說「朱立倫選黨主席投了好幾個億」這句是新聞；張亞中解釋，大家可以去問，當然朱立倫可以否認，這是有人這麼說的。

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張亞中表示，去年黨主席選舉，被朱立倫指為「紅統」，選後他曾跟朱立倫說，請國民黨開會確定他是否為「紅統」，並說明理由，而不是選舉罵了人，選後就算了，如果錯，要趕快道歉。

此外，有關年底高雄市長選舉，有意參選的張亞中指出，國民黨秘書長黃健庭上週與黨籍高雄市議員座談，會中絕大多數的時間都在討論他，也有人聲援他，且聲援他的人最多，不過，就算他第一，黨中央還是可以不理他，這是朱立倫的權力。（編輯：謝佳珍）1110615

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