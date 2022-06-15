民進黨啟動桃園市長人選徵詢 最快下週提名

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨重新啟動年底選戰布局，有意爭取參選桃園市長的前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人今天出現在民進黨中央，鄭寶清證實黨秘書長林錫耀約詢，桃園市長鄭文燦視訊與會，黨中央將陸續民調，人選最快下週三提名。

至於被點名的熱門人選、新竹市長林智堅，未被媒體發現，不知道是否也在今天的約詢名單之內。另外一位呼聲很高的立委鄭運鵬，開完中常會後則向媒體表示，林錫耀沒有約詢他。

鄭寶清接受媒體訪問時證實，是林錫耀徵詢，鄭文燦視訊與會。

鄭寶清說，黨中央表示會做民調，並把民調結果提供給決策小組做決定；鄭寶清說，他向黨中央表達，希望辦政見發表會，讓選民了解人選是否符合需求，黨中央說會向決策小組反應。

不過，鄭寶清表示，黨中央沒有講民調會放哪些人選，但他向黨中央表達，林智堅是新竹市長，不是桃園市民，連參賽權都沒有，短時間沒有決心參選、又不了解地方的人，怎麼有機會當選，桃園閩客意識遠超過政黨意識，民進黨要提一個可以在客家可以吸收到選票的人，才有機會，他對自己有信心、一定會當選。

至於何時提名，鄭寶清說，黨中央的意思是，速度還不一定，如果來得及就下週三中執會、如果來不及就延後。

另外，民進黨內人士說，目前北部疫情趨緩、南部高原期，執政黨持續注意疫情發展；現在有些地方開始進行徵詢，徵詢完送選對會討論，若有結論共識，送中執會提名。

民進黨內人士指出，民進黨下週三將召開中執會，要看選對會在下週前有沒有做出結論；如果選對會在中執會前開會有共識結論，就會送中執會。

此外，民進黨內人士指出，民進黨會控制選舉提名節奏，不是先提名就會先當選，國民黨台北市已提名立委蔣萬安，但目前看不出提名的紅利。

至於新北市選情，民進黨內人士說，根據民進黨最新民調，新北市長侯友宜處理恩恩事件，不滿意度比滿意度多了1成，成為年底選舉變數。（編輯：蘇龍麒）1110615