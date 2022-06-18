林智堅將選桃園 鄭文燦：可以創造下個黃金8年

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（中央社記者葉臻桃園18日電）民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。桃園市長鄭文燦表示， 林智堅有卓越的城市治理經驗，可以讓桃園市政無縫接軌，創造桃園市下一個黃金8年。

民進黨主席蔡英文領軍的選舉對策委員會今天開會一致同意，建議徵召林智堅參選桃園市長，預計22日中執會討論後正式提名。

對此，鄭文燦下午在臉書發文表示，會支持民進黨選對會徵召林智堅，「是因為我比任何人都在乎桃園市會不會贏」，8年前他當選市長時，就期許要給市民一個可以依靠的桃園，8年來他打下的基礎，是桃園未來10年城市發展的起跑點，「我要通過2022年的市長選舉，讓桃園有下一個黃金8年」。

他表示，為了找出最強、最能勝選的市長人選，他沒有口袋名單，誰的民調高能夠勝選，就會第一個支持；由蔡英文召集的選對會，是以徵召方式產生桃園市長人選，贏的邏輯是主要的決策思維。

鄭文燦進一步表示，中央黨部針對此次徵召案所做的客觀民調，林智堅的支持度是最高的，在2黨或是3黨對比下，都贏過國民黨徵召的張善政有一段差距，而且，比較前幾次的各種民調，林智堅也是穩定上升中。

他更指出，要延續8年執政成績，就要找最強的母雞，帶動議員席次成長，民調清晰顯示，桃園基層民意是傾向林智堅參選桃園市長。

鄭文燦還說，桃園和新竹是共同生活圈，也是躍升的年輕城市，在科技產業的地圖上，互補加成，在城市治理的方法上，共學成長，深信桃園市加上新竹市，可以同行致遠。

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他強調，林智堅39歲就當上新竹市長，8年的新竹經驗，讓他成為最受肯定的年輕市長，他和林智堅經常在各種媒體並評價為五星級市長，共同的特色是超越藍綠，創造一個共融成長的城市。

最後，鄭文燦表示，林智堅帶著卓越的城市治理經驗，可以讓桃園市政無縫接軌，創造桃園市下一個黃金8年，請桃園市民和他一樣，選擇支持林智堅，讓桃園繼續發光發亮。（編輯：卞金峰）1110618