藍營：張善政歷練熟悉桃園 盼多提托育等有感政策

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）民進黨今天確定徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，國民黨內人士表示，張善政在桃園有近12年工作經驗，對桃園熟悉度比林智堅要高；桃園屬年輕城市，張善政可多提租屋、育兒補貼等年輕世代重視的政策來爭取支持。

民進黨選舉對策委員會今天開會，確定徵召林智堅參選桃園市長、新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長、立委蔡適參選基隆市長。

張善政將在桃園對決擁有高人氣與年紀較輕的林智堅，黨內人士分析，新竹市的幅員、人口、預算和桃園市有很大差距，林智堅能否複製新竹市成功經驗，尚待觀察。

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黨內人士說，林智堅對桃園非常陌生，張善政過去曾在桃園工作近12年，相對熟悉地方，以及擔任過行政院長等重要職務經歷，這均是張善政的優勢。

不過，這位黨內人士指出，桃園是六都中最年輕城市，47歲的林智堅對上67歲的張善政，確實具有年齡優勢；因此，張善政要多提對年輕人有感的政策，像是租屋、育兒補貼等年輕人重視的議題，且要能有實質幫助方案出爐，將可彌補年齡所形成的劣勢。（編輯：林克倫）1110618