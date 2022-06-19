台梵合辦宗教交流 佛光山派員與會成焦點

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（中央社記者黃雅詩台北19日專電） 駐教廷大使館17日與教廷跨宗教對話部合辦天主教與佛教交流研討會，駐教廷大使李世明強調，台灣是宗教自由的燈塔，政府響應教宗呼籲，發起多項跨宗教集會，共同祈求烏克蘭和平與疫情平息。

這場名為「相遇文化-佛教徒與基督徒之間的友誼」研討會17日下午在教廷宗座傳信大學舉行，由曾在台灣服務超過20年、現任跨宗教對話部副秘書長的鮑霖神父（Paulin B. Kubuya）主持，台灣佛光山日內瓦監寺覺芸法師應邀與會並擔任講者，他在會中生動介紹星雲大師與已故樞機主教單國璽的深厚情誼，成為全場焦點。

教廷跨宗教對話部部長阿尤索樞機主教（Miguel Angel Ayuso）在開幕致詞時表示，教宗方濟各「眾位弟兄」（Fretelli tutti）通諭強調跨宗教交流與友誼，希望各宗教能發揮友愛精神，促進世界和平、讓地球更美好。

李世明表示，台灣是宗教自由的燈塔，也是宗教多樣化的國家，政府與人民長期致力於推動跨文化、跨宗教的對話，例如近來為回應教宗方濟各各項呼籲，在疫情和俄烏衝突期間，發起多次跨宗教集會，持續為疫情結束與世界和平共同祈禱。

李世明舉例，總統蔡英文在2021年11月9日出席台灣宗教領袖發起的世界宗教和諧日祈福活動時，除讚揚各宗教對慈善、公益和社會福利的貢獻，更希望不同宗教領袖能繼續與政府合作，為台灣和世界的進一步發展加倍努力。

覺芸法師以一系列照片分享佛光山與天主教各項交流成果，包括星雲大師1997年由單國璽陪同，在梵蒂岡會見當時的教宗若望保祿二世，2006年星雲大師來羅馬參加教宗本篤十六世的公開接見，以及2018年10月在台灣佛光山舉行的第一屆「天主教修女與佛教比丘尼對話國際研討會」等，獲得全場矚目，會後吸引多位天主教神職人員上前詢問細節。

籌辦活動的跨宗教對話部秘書長英都尼蒙席（Indunil J. KODITHUWAKKU K.）在會議結論時強調，感謝台灣政府對跨宗教對話活動的支持。

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駐教廷大使館指出，天主教與佛教追求和平、信仰自由、尊重多元等共同價值，此次研討會主旨是分享彼此交流對話的具體成果，會議出席者包括教廷官員、傳信大學教授、天主教人士、及泰國臥佛寺代表團等百餘人。

為強化宗教交流，覺芸法師也在駐教廷大使館安排下，參加馬爾他騎士團16日晚間舉辦的跨大西洋宗教與宗教聯誼酒會，今天並將與泰國臥佛寺訪問團參訪梵蒂岡博物館。（編輯：林淑媛）1110619