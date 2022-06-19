費鴻泰陳永德合體 高呼唯一支持蔣萬安

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今與立委費鴻泰、北市議員陳永德合體，兩人皆表示唯一支持蔣萬安，被問及里長有沒有被拔樁，費鴻泰說「完全沒有」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席信義區景聯里報稅活動，與國民黨立委費鴻泰、國民黨北市議員陳永德合體亮相。由於有望參選的北市副市長黃珊珊日前與陳永德及多名里長餐敘，被外界解讀為「拔樁」，媒體提問今天行程是否是要打破傳聞。

蔣萬安表示，他自己的法律諮詢服務、費鴻泰的報稅服務、陳永德的地方耕耘等，都完全是為地方好，「民眾需求在哪裡，我們服務就到哪裡」，與費鴻泰及陳永德的情誼不會受傳聞影響。

費鴻泰則表示，今天的活動兩個月前就安排好，因為與陳永德是好兄弟才相邀，蔣萬安要選市長也須了解一些稅務上的事，所以一週前就約好，而他與陳永德唯一支持蔣萬安、唯一心願是建設台北。

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媒體提問里長對蔣萬安的支持有無鬆動，費鴻泰說就他的了解「完全沒有」，陳永德也表示，因為黃珊珊是副市長、兩人在北市議會又有20多年的交情才幫忙安排餐敘。

媒體提問如何看待黃珊珊的黨籍議題以及被指選舉市政行程不分明的質疑，蔣萬安表示，參選人要代表哪黨參選都尊重，而北市府面對選舉應該行政中立，北市身為首都應該要做為表率、出來說明。（編輯：張銘坤）1110619