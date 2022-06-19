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徵召林智堅參選桃園市長 民進黨議會黨團力挺

2022/6/19 22:33（6/19 23:06 更新）
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民進黨選對會宣布徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市議會民進黨團19日邀請黨籍議員、下屆提名議員參選人舉辦挺林智堅選桃園市長記者會，眾人舉手牌、喊口號，以行動力挺林智堅。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月19日
民進黨選對會宣布徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市議會民進黨團19日邀請黨籍議員、下屆提名議員參選人舉辦挺林智堅選桃園市長記者會，眾人舉手牌、喊口號，以行動力挺林智堅。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月19日
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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）民進黨選對會宣布徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市議會民進黨團今天邀請黨籍議員、下屆提名議員參選人舉辦挺林智堅選桃園市長記者會，以團結一致的行動力挺。

今天共有19名現任市議員、12名參選人出席，加上民進黨桃園市黨部主委張丞儀共30多人出席活動，一群人手舉桃園隊、加油、挺智堅等手牌，並高喊「堅定向前走、團結拚勝選」等口號，以行動力挺林智堅。

桃園市議會民進黨黨團總召黃景熙表示，8年前鄭文燦擔任第一屆桃園市長，經過8年歷練，桃園市在任何建設及福利上都讓全國矚目，人口、福利及建設都是名列前茅，昨天選對會徵召林智堅參選桃園市長後，不只讓候選人放心，全桃園市的百姓也會放心；在鄭文燦8年任內，把桃園的建設藍圖一一定案、甚至推動，需要一個可以延續鄭文燦政績的好市長。

對於外界「空降」的質疑，黃景熙指出，日治時期新竹州包括桃竹苗，不管是產業、人口結構，新竹跟桃園同質性高，而且兩個人政績都是五星級市長，希望未來鄭文燦的建設政績可以延續，也是大家所引頸期盼的。

張丞儀表示，不管是新竹市立動物園改建、兒童醫院新建，林智堅政績民眾有目共睹，桃園市黨部、市議員會全力支持林智堅參選桃園市長，鄭文燦在桃園市的8年政績，林智堅是最佳接棒人選，大家會堅定意念，一起團結向前。

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民進黨中執委、桃園市議員呂林小鳳則指出，選對會在5、6月間不斷滾動式民調，並參訪地方人士，經多次民調還是林智堅最高；新竹有竹科，與桃園市形成產業科技藍帶，相信林智堅會帶領桃竹區半導體產業，建立密切連結，讓桃園成為台灣產業發展的火車頭。

民進黨平鎮區市議員參選人王珮毓表示，8年前47歲的鄭文燦用遠見擘劃城市藍圖，讓桃園市成為年輕人首選的宜居宜業城市，使桃園人口從205萬成長至226萬人；8年後，總統蔡英文徵召47歲的林智堅，以卓越的行政領導能力，相信能帶領桃園堅定向前，並發揮母雞帶小雞的效果，讓民眾遇見更好、更棒的未來。（編輯：陳仁華）1110619

民進黨桃園市平鎮區市議員參選人王珮毓（右1）表示，8年前47歲的鄭文燦用遠見擘劃城市藍圖，讓桃園市成為年輕人首選的宜居宜業城市；8年後，總統蔡英文徵召47歲的林智堅，以卓越的行政領導能力，相信能帶領桃園堅定向前。（民進黨桃園市平鎮區市議員參選人王珮毓提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月19日
民進黨桃園市平鎮區市議員參選人王珮毓（右1）表示，8年前47歲的鄭文燦用遠見擘劃城市藍圖，讓桃園市成為年輕人首選的宜居宜業城市；8年後，總統蔡英文徵召47歲的林智堅，以卓越的行政領導能力，相信能帶領桃園堅定向前。（民進黨桃園市平鎮區市議員參選人王珮毓提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月19日
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