警察國安鐵路特考到考率約71% 明年起不考公文

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（中央社記者陳俊華台北20日電）疫情之下，111年警察、國安及鐵路特考共2.4萬人報考、到考率約71%。考選部指出，這4項考試從112年起不再列考公文，另將英語能力檢定納入警察人員及一般警察人員三等考試外事警察人員類別的應考資格條件。

據考選部2日公布，警察特考原公告需用名額1133人、一般警察特考901人、鐵路特考342人；依據行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額計279人，包括警察特考三等考試消防警察人員類別4人、一般警察特考四等考試消防警察人員類別139人、鐵路特考包括高員三級4人、員級22人、佐級110人共136人。

考選部透過新聞稿指出，111年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試，及111年特種考試交通事業鐵路人員考試，18日至20日在8考區縣市政府協助下，順利舉行完畢。

考選部說，這項考試總計報考人數為2萬4294人，其中警察人員3603人、一般警察人員8856人、國安情報人員409人、鐵路人員1萬1426人，經試務處統計，最後一節到考人數1萬7333人，初估到考率為71.35%。

考選部表示，這次考試除一般試場外，防疫備用試場分別有自主健康管理等四類及備用留置區，分流分艙舉行考試，在8個考區、21試區共設置49間防疫備用試場，由於這次考試類科科目眾多，進行防疫措施耗費更多人物力。

考選部說，在遴聘包括縣市政府、其他機關、學校等公教人員逾2000人辦理試務工作，以及協調警政、交通、電力、醫療等單位支援及協助下，整體考試秩序良好，順利圓滿完成。

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考選部指出，這項考試是因應特殊性質機關的需求所設，近10年來已拔擢錄取逾5萬名公務人才為國所用，並肩負起維持社會安定、打造優質公共運輸等重要使命及任務，使國家社會得以穩健發展。

考選部表示，為精進考選法制並切合機關用人需求，這4項考試從112年起不再列考公文，另將英語能力檢定納入警察人員及一般警察人員三等考試外事警察人員類別的應考資格條件，請明年有意報考者儘早準備。（編輯：林興盟）1110620