前軍情局長被控涉弊 監察院報告列密件未公開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、游凱翔、王承中台北20日電）媒體報導，監委調查指出，前軍情局長羅德民涉招考舞弊。監察院秘書長朱富美今天說，調查報告列為機密，是查案委員的決定；軍情局說，尊重監院報告，會檢討相關違失並處理。

中國時報今天報導，前軍情局長羅德民在民國109年為幫助台灣道教總會謝前理事長之女，報考當年度志願役專業預備軍官班，在考前指派2位上校輔導謝女，考試當天，臨時提高謝女的口試分數，這場不公平的考試，情節令人難以置信。

報導指出，監委陳景峻所提的調查報告中說，羅德民損及軍情局聲譽，破壞國家考試公信力；據了解，監察院對軍情局提出糾正，軍情局也對涉案者做出行政懲處。

不過，根據國防部於民國110年5月送抵立法院的「提供軍情局長軍風紀案件」調查報告，國防部當時指出，確實有請局內人員協助謝姓女子報考、準備等事宜，但考試報名、筆試命題、監考、體能鑑測、口試成績，均查無舞弊或洩題情形。

但由於查案監委的決定將這份調查報告被列為機密，沒有在監察院網站上公開。外界質疑，如果調查弊案卻無法將結果攤在陽光下，違背陳情人向監察院檢舉的初衷。

軍情局接受中央社記者採訪時回應，對於監察院的報告予以尊重，會檢討相關違失並處理。

監委陳景峻辦公室向中央社記者表示，因為這個調查案件已列為機密，依法不能公開，因此不會舉行記者會或透過新聞稿說明，也不清楚該報導的消息來源。

朱富美說，調查報告列為機密是查案監委的決定，尊重查案監委的職權；另位知情監委則說，調查報告要列為機密，是要根據案件的性質及來源，是調查委員決定的，沒有經過委員會討論。

國民黨立委江啟臣今天在接受媒體訪問時表示，針對羅德民中將之前濫用公帑，包括買高檔禮品餽贈、請客吃飯，動不動就用機密預算核銷，過去爭議不斷，沒想到近期又爆發助考的風波，更是離譜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

江啟臣指出，更令人遺憾及離譜至極的是，國防部至今仍查無此事，或是與事實不符，沒有洩漏考題或舞弊，但監察院明明就已經調查出來，而且還糾正，可惜監察院只有調查權，沒有審判權。

江啟臣指出，針對這樣的案子，國防部長至今沒有任何表示，相當遺憾，立法院外交及國防委員會一定會持續監督。針對機密預算的範圍，應該開誠布公來談，像應酬、餽贈、送禮怎麼可以納入機密預算。對於助考風波，國防部應該要確保考試的公平性，否則等於劣幣驅逐良幣，若就此結案，國防部未來也很難招考到優秀人才。（編輯：林興盟）1110620