賴副總統：國際級廠商進駐 台南走向世界

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（中央社記者溫貴香台南21日電）副總統賴清德今天出席福爾摩沙遊艇酒店開幕儀式致詞表示，台南有許多國際級廠商進駐，已經不只是台灣的台南，更是世界的台南；期盼國際級酒店開幕，能讓台南市的觀光產業更上一層樓。

副總統賴清德下午出席「福爾摩沙遊艇酒店開幕儀式」致詞表示，酒店所在地本來是財政部國有財產署的土地，他接任台南市長時，盤點台南市可以充分運用的資源，讓台南市能夠蓬勃發展，這塊土地地點非常好，市政府主動找國有財產署提出BOT計畫進行招商。

他說，BOT案在2017年4月簽約，今天順利落成進行開幕典禮，他要祝福爾摩沙遊艇酒店生意興隆，也希望遊艇酒店能讓台南市的觀光產業更上一層樓。

副總統認為，酒店一定要從土地長出來，福爾摩沙遊艇酒店座落在安平，是台灣文化的起點。國際酒店比比皆是，如果能融合在地的文化、歷史、景觀、生態等，將會是截然不同的酒店，也才有辦法真正協助台南。

副總統說，台南的好，大家都很清楚。台南市擁有全國最豐富的古蹟，還有縱深最深的歷史文化，景觀也非常漂亮，美食更是有目共睹。他要感謝台南在地的旅宿及觀光等協會的大力協助，他也希望，大家能對台南更有信心，因為經過台南市政府這幾年來的努力，現在已經不只是台灣的台南，更是世界的台南。

副總統進一步說，台南現在有南部科學園區，也有沙崙智慧綠能科學城，許多國際級廠商都已經進駐。除了台積電，也吸引包括荷蘭的艾司摩爾（ASML）、美商應材、日本的半導體協力廠商及世界級藥廠等。相信未來，來到台南的商務旅客必然很多。

副總統表示，台灣雖然受到疫情的影響，但在這一場疫情中，看到中央與地方政府共同合作，醫護人員站在第一線毫無退卻，以及全國民眾團結合作防疫的精神。國際社會認為台灣是一股良善的力量，不僅照顧自己，還可以幫助國際社會。

他說，在全球產業鏈重組過程當中，台灣扮演關鍵地位，知名度也不斷增加，相信未來會有更多國際的人士來到台灣，而他們會發現「沒有來台南，不算真正來過台灣」。

隨後，副總統與現場貴賓一同進行祈福與剪綵儀式，接著步行至遊艇碼頭進行碼頭啟動儀式。（編輯：林興盟）1110621