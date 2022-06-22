下週徵召陳時中選北市？ 民進黨：純屬傳聞

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（中央社記者葉素萍、蘇龍麒台北22日電）媒體報導，民進黨下週將徵召衛福部長陳時中參選台北市長。民進黨發言人李妍慧晚間表示，相關報導係屬傳聞；民進黨立委吳思瑤稍早表示，目前讓陳時中專心防疫，大家對他的期待，可以再緩一緩。

聯合新聞網晚間報導，傳出民進黨下周中常會將徵召衛福部長陳時中參選台北市長。

民進黨發言人李妍慧回應表示，相關報導係屬傳聞，民進黨秘書長林錫耀今天下午接受訪問已經回應，目前民進黨在全國22縣市已完成12縣市提名，最後10縣市包含金門、馬祖，也不見得每個縣市都會提名。

林錫耀並說，選對會將加快腳步積極徵詢協調參選人，只要人選適當，時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名，沒有一定依照什麼樣的進度完成提名工作。

另外，民進黨立委吳思瑤稍早受訪時表示，社會越關切、媒體越關注，都代表陳時中深受各界期待，不過，目前讓他專心防疫，大家對他的期待，可以再緩一緩。（編輯：蘇龍麒）1110622