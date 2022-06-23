烏克蘭將成歐盟候選國 外交部：目前仍歸亞非司管轄

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）烏克蘭將成為歐盟候選國，外交部今天表示，目前烏克蘭業務仍歸「亞西及非洲司」管轄，要轉移給歐洲司牽涉各單位業務調整，不是一蹴可幾，將規劃研商並適時調整。

民進黨立委羅致政今年3月在立院質詢時指出，烏克蘭已在2018年退出獨立國家國協，外交部不應繼續將烏克蘭劃分在亞西及非洲司的獨立國協科管轄。外交部長吳釗燮答詢時回應指出，將針對此事提出檢討。

外交部今天舉行例行記者會，亞西及非洲司總領事王啟文表示，烏克蘭業務轉移牽涉到部內各單位業務調整，不是一蹴可幾，因此烏克蘭目前仍由亞非司管轄，外交部將與部內各單位協商，研究未來烏克蘭業務歸屬，在適當時間調整。

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媒體詢問，吳釗燮近日與多位烏克蘭地方首長通話，除地方層級，外交部是否也與烏克蘭中央政府建立管道？王啟文表示，吳釗燮近期4度視訊會晤烏國基輔、哈爾克夫、布查市長與烏克蘭東正教牧首等烏國重要人士，台灣將持續務實拓展與烏克蘭的關係，台灣樂願跟理念相近國家共同推動各種實質合作。

歐盟官員日前表示，對於給予烏克蘭歐盟正式候選國身分，27個成員國目前沒有反對意見。歐盟領袖將於23日及24日在布魯塞爾的峰會上討論烏克蘭正式成為候選國的提案。23日展開的2天峰會預料將通過提案，正式將烏克蘭及鄰國摩爾多瓦（Moldova）列為歐盟候選國，開始入會談判。（編輯：林淑媛）1110623