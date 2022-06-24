民團盼盡速通過禁止酷刑公約施行法 保障人權

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（中央社記者王揚宇台北24日電）人權公約施行監督聯盟等民間團體今天表示，呼籲立法院盡速通過禁止酷刑公約施行法草案，也期待國家人權委員會盡早完成相關準備工作，以利施行法一旦通過後可順利接軌，讓酷刑歸零。

人權公約施行監督聯盟、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣永社、國際特赦組織台灣分會等民間團體，今天在立法院召開記者會指出，26日是「支持酷刑受害者國際日」，這在紀念聯合國9大核心人權公約之一的禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立表示，全面禁止酷刑是政府依據兩公約就被賦予的不可減免義務，這代表即使動搖國本，任何執行公務之人都不能強加痛苦在人民身上，這是行政機關必須遵守的鐵則，包括警察、檢察官、監獄管理員，都不能對嫌疑人或受刑人施加酷刑。

民間司法改革基金會專職律師李明洳說，司改會有一件檢察官評鑑案，該案檢察官被一審法院判決直接認定在偵查期間不正訊問、逼迫被告認罪，顯見追究公務員酷刑責任的機制，至今仍然非常疲弱。

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台灣人權促進會秘書長施逸翔說，行政院5月初公佈「國家人權行動計畫」，政府不僅承諾應將禁止酷刑公約施行法列為優先法案盡速通過之外，更將深化公眾對於人性尊嚴、生命權、反酷刑及禁止非人道處罰、平等不歧視等議題，列為當前最重要的人權教育指標性議題。

民間團體表示，將嚴格檢視政府是否在2024年具體落實這份國家人權行動計畫的承諾，也呼籲立法院應儘速通過「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約及其任擇議定書施行法」草案，讓酷刑歸零，而死刑作為一種酷刑也該歸零。（編輯：翟思嘉）1110624