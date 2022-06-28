評綠智慧連線 高虹安：應與竹縣連線才符合大新竹

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（中央社記者郭建伸台北28日電）民進黨桃園市長參選人林智堅與新竹市長參選人沈慧虹將組成桃竹「智慧連線」。民眾黨立委高虹安今天說，林智堅曾力推大新竹合併，若真要連線，應跟民進黨新竹縣長參選人連線，才符合林智堅曾說的大新竹升格勢在必行。

高虹安上午受訪表示，突然拋出桃竹連線，應該說明理由，以及連線是否包含新竹縣，否則她實在看不懂，桃竹連線是否只是拉抬沈慧虹。

民進黨新竹市議會黨團日前指出，不論是林智堅或沈慧虹的辭職，才是「責任政治」的承擔。高虹安表示，今年2月時，新竹市民關心林智堅是否參選，林智堅對外說會做好做滿，「責任政治不也是政治人物對自己說過的話負責嗎？」

高虹安說，她左思右想不知道林智堅有哪一點是責任政治的表現，只能說是林智堅對自己的選戰負責，硬要悲壯說辭市長是責任政治。

被問到是否參選新竹市長，或若黨內徵召是否願意接受。高虹安表示，民眾黨有選舉決策委員會和中央委員會，以及相關流程，例如宜蘭縣長、竹北市長的提名都會盡量徵詢黨內外人士，甚至桃園市長提名採用海選。

高虹安表示，民進黨徵召方式讓外界跌破眼鏡，國民黨則像是因應民進黨而加快提名，未來民眾黨選決會將盡快安排人選及策略討論，尊重黨內討論程序，目前沒有時程期限等壓力。

此外，對於沈慧虹表示，高虹安隔空指三道四，對新竹人並沒有幫助。高虹安回應，若要標榜正面優質選舉，就不應拿政治口水胡亂批評，甚至攻擊沒有宣布參選的人。（編輯：謝佳珍）1110628