柯志恩出線 藍議員盼讓支持者重燃希望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、高雄29日電）國民黨今天宣布高雄市長人選為智庫執行長柯志恩。地方議員表示，最擔心的是支持者不願意出來投，如果「母雞」能讓支持者重新對黨燃起希望，就是最大勝算。

前高雄市長韓國瑜2018選戰期間吹起「韓流」，最終以53.9%對上44.79%的投票率，擊敗原來被看好的民進黨人選陳其邁。但隔年韓國瑜轉身投入2022總統選戰，揹負「落跑市長」罵名，在高雄得票率僅34.6%，失去高雄民心。

總統選戰結束後，韓國瑜遭提罷免案，以97.4%超高同意比例成為台灣首位被罷免的地方首長；隨後補選高雄市長一役，陳其邁獲得70%高度支持，藍營候選人李眉蓁又被爆論文抄襲醜聞，僅拿到25%選票。

年底高雄市長選舉，國民黨中常會今天通過由智庫執行長柯志恩出線參選。但國民黨自韓國瑜後，在高雄聲勢重創，柯志恩要率領藍營議員一起爬出低谷，地方上普遍看法「頗有難度」。

國民黨上屆選舉搶搭「韓流」風潮奪下33席佳績，這次多為尋求連任老將。高市38個行政區幅員廣大，距選戰5個多月時間，面對綠營市政建設加持挑戰下，市長陳其邁扮演「超強母雞」力爭席次過半搶下議長寶座企圖，柯志恩「母雞帶小雞」，想力保上屆戰果，挑戰難度高。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍接受中央社記者電訪表示，柯志恩身為智庫執行長，理念、口條清晰，對各地選情、數據、政治氛圍和狀況也掌握得很好。日前柯志恩南下跟黨籍議員對談，也發現她親和、爽直一面，並不如想像中有距離。

對於人選決定較晚，童燕珍說，這段時間黨籍市議員都有持續努力，相信選民看得見，當初韓國瑜也在短短3個月形成風潮，「母雞」只要選對人，還是有希望。雖然這次比較晚開始整合，但整合起來速度很快，是好現象。

分析年底市長選舉挑戰，童燕珍認為，最擔心的是支持者不信任國民黨、不願意出來投，如果母雞可以做到讓支持者重新對黨燃起希望，喚出投票率，就是最大、最重要的勝算。

藍營議員陳若翠則指出，近期到基層走動，發現支持者有失望的聲音，但也有對國民黨的期待。希望千呼萬喚始出來的人選，能接高雄地氣，真正發揮影響力、戰鬥力；黨籍議員也非常期盼母雞趕快跟基層接線，鞏固藍營基本盤。

至於先前市長選情「罷韓」、補選氛圍會否影響這次選舉？陳若翠不諱言「影響一定有」，但上次國民黨有機會，就是因為選民認為民進黨做不好，相信議員持續監督陳其邁施政成果，市長人選提出好的市政擘畫，也能把困境化為轉機。

至於綠營傳出「柯志恩其實這次是以戰養戰試水溫，劍指2024年左楠區立委」，國民黨高雄市議員黃紹庭今天指出，除了柯志恩已駁斥，此說法可笑且邏輯不通。因為柯若2024年參選立委，犯不著在2022年就大老遠從新北市板橋跑到高雄參選高雄市長，畢竟她已於2020年在新北市板橋曾經營過立委選舉。

黃紹庭呼籲陳其邁做好高雄市政，來一場君子之戰，柯是國民黨內民調最高的高雄市長候選人，「我們會全力團結一致，輔選柯志恩。」民進黨不必多加揣測，模糊焦點。（編輯：孫承武）1110629