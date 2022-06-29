巡察工程會 監委：禁止品行不端風險人員承辦採購

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監察院交通及採購委員會召集人葉宜津偕同監委等12人，29日巡察行政院公共工程委員會，瞭解公共建設工程面臨的問題。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月29日

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（中央社記者陳俊華台北29日電）監察院今天巡察工程會，關注閒置公共設施活化、營造業者租借牌等議題。監委葉宜津說，公共工程弊端事件時有所聞，應由具政府採購專業證照人員承辦，禁止品行不端的風險人員承辦。

監察院透過新聞稿指出，交通及採購委員會召集人葉宜津偕同監委等12人，今天巡察行政院公共工程委員會，並以「政府採購案件流廢標態樣、原因與案例分析情形」為巡察重點，瞭解公共建設工程面臨的問題。

監察院指出，會中監委關注，營建業工程品質及從業專業人員素質提升、以大數據方式宏觀調控工程總量、國產材料規格化及提升使用率、2050年淨零排碳、閒置公共設施活化與追蹤管考、營造業者租借牌欠缺勾稽機制、不合時宜採購法令應定期檢討修正等議題。

工程會主委吳澤成、副主委顏久榮等人則一一回覆表示，未來將以宏觀方式管控公共工程、降低碳排放、將與國發會及主計總處等機關協力管控公共工程採購執行情形，避免案件量集中；為避免承辦人不熟悉採購業務情形，將協調大專院校開設採購課程。

工程會說，會將採購法列入土木工程人員考試科目，並加強從業人員法令宣導；為提升營造廠商工程品質，將與營建署合作控管、工程履歷機制已於民國103年推動施工廠商履約紀錄制度，提供評分情形予採購機關參考，查核選案時也會對不良廠商進行相關輔導。

至於廠商租借牌問題，工程會指出，正檢討舉證與認定問題；因應物價波動導致行政院原核定計畫經費不足的情形，行政院已成立專案小組提供協助，以加速審議及招標作業，使計畫經費不與物價波動脫節。

葉宜津表示，近年地方政府辦理採購案件，部分採購案件由經驗不足或未獲得採購證照的新進人員辦理，或承辦人員品行不端，違法亂紀，導致弊端事件時有所聞，亟待積極檢討改善。

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葉宜津說，公共工程涉及法規眾多且複雜，應由具有政府採購專業證照，或經採購相關作業培訓的人員承辦；請工程會落實培訓與證照制度，強化採購訓練經驗傳承，才能提升採購案件品質、減少瑕疵弊端，更可降低人員因懼怕承擔法律責任而離職，達到留才之效。

葉宜津指出，為降低採購案件的廉政風險，應禁止由品行不端、與廠商過從甚密的風險人員承辦採購，請工程會加強法治教育訓練，發揮警醒提示作用，避免承辦人員僥倖心態。主管也應落實審查及覆核，並負起連帶的行政責任，以降低弊端發生機率。（編輯：蘇志宗）1110629