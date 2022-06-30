黃明昭接警政署長 臨行前致謝同仁「榮耀歸你們」

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄市警局長黃明昭今天北上高升警政署長，市警局內各級警官上午列隊為他歡送，紛喊「署長好」。黃明昭則感性表示，感謝大家為治安付出才能讓他榮升，「榮耀歸你們」。

高雄市政府警察局長黃明昭確定升任警政署長，預計下午北上交接，市警局中、高階警官及轄內17個分局長上午9時多在局內為他舉行歡送會，近百人列隊高喊「署長好」並獻花送行，黃明昭滿臉笑容，感謝高雄市警察同仁的幫忙拚出亮麗治安成績單，才能讓他榮升署長。

黃明昭致詞感性表示，因為各級警察幹部跟基層員警的付出和協助，讓高市警方各項表現獲得長官讚許肯定，「在你們的幫忙之下，自己才能榮任署長位置，要再次說聲謝謝，榮耀歸你們」，也期待大家以後多聯絡，若到北部記得來辦公室走走看看。

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此外，高雄市警局上午同時發布90名中階警官異動命令，市警局指出，這波異動名單是各單位主官根據現有及遞遺主管等職缺，依陞遷積分順序、職務歷練、工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所等進行考核，並統一訂於明天下午3時前辦妥離到職手續。

現年60歲的黃明昭是中央警察大學外事警察學系51期、警大犯罪防治研究所碩士，畢業後一路自基隆市政府警察局巡官向上爬，曾任台北縣、市政府警察局刑事警察大隊長、雲林縣和基隆市警察局局長、刑事警察局副局長，以及內政部警政署警政委員，學經歷完整。（編輯：謝雅竹）1110630