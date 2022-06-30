彰縣綠營基層大會師 黃秀芳：團結勝選贏回彰化

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民進黨彰化縣黨部30日上午在縣府前廣場舉辦大會師活動，被徵召參選彰化縣長的立委黃秀芳（前左4）、國策顧問魏明谷（前右4）及黨籍立委陳素月（前右3）等人出席，眾人高喊口號，宣告將團結一心贏回彰化。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月30日

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳及多名黨籍縣議員參選人，今天上午在縣府前廣場大會師，宣告將團結一心贏回彰化。黃秀芳說，選戰雖然艱辛，但只要大家團結一定能勝選。

民主進步黨彰化縣黨部今天上午在縣府前廣場舉辦大會師活動，出席者除了有被徵召參選彰化縣長的立委黃秀芳外，還有國策顧問魏明谷、黨籍立委陳素月以及多名黨籍彰化縣議員參選人。

黃秀芳致詞時說，要感謝黨中央徵召，讓她扛起縣長選舉的重責大任，也要感謝前彰化市長邱建富、前彰化縣長魏明谷承讓，雖然距離投票只剩不到5個月，但她會以最大的熱情，與所有的候選人一起打拚。

黃秀芳指出，要感謝彰化鄉親的支持，讓她能為大家服務，她大半輩子都在從事政治工作，未來這一場仗雖然很艱辛，但她相信有大家的支持，團結一心，一定能勝選。

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黃秀芳說，現任縣長王惠美帶領的彰化縣政府，讓彰化縣人口流失，薪資也是全台最低，未來她會跟所有鄉親報告要怎麼跟黨公職合作，建設彰化。

民進黨籍彰化縣議員賴清美接受中央社記者訪問時指出，距離投票剩不到5個月時間，她認為黃秀芳應該要扮演桶箍的角色，不分派系將大家團結起來，才有可能勝選。民進黨彰化縣議員參選人劉珊伶則說，確定彰化縣長人選後，期盼黃秀芳發揮「母雞帶小雞」效應，他們這些小雞一定會全力相挺。（編輯：謝雅竹）1110630