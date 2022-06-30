邊境可能鬆綁 綠委：金管會應促業者開發海外醫療險

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（中央社記者郭建伸台北30日電）海外突發疾病醫療險掀起新一波下架潮，民進黨立委郭國文今天指出，日本政府要求入境者購買海外突發疾病醫療險，若政府宣布鬆綁邊境，台灣恐陷沒有保單亂象，要求金管會敦促業者開發相對應保險產品。

郭國文今天偕外交部領事事務局、台灣日本關係協會、金融監督管理委員會等代表，舉行「從防疫險之亂到沒有防疫險之亂，備戰出國旅遊缺保險這一角」記者會。

郭國文指出，目前疫情穩定，外界正在討論鬆綁邊境，前副總總陳建仁也說7、8月可以考慮開放邊境的可能性，美國商會更指出台灣正值鬆綁邊境最好時機；雖然邊境管制鬆綁與否尊重指揮中心決定，但邊境管制的相關工作應提早因應。

郭國文表示，以民眾詢問度最高的日本旅遊而言，近來日本政府設下條件，要求入境者購買海外突發疾病醫療險；歷經兩個月的「防疫險之亂」，許多產險公司陸續下架海外突發疾病醫療險，一旦政府宣布鬆綁邊境，恐陷入「沒有保單之亂」。

郭國文建議，外交部應統計哪些國家入境需要保險，公布在外交部網站，並提供金融監督管理委員會；金管會則督促產險公司設計出相對應商品，確保民眾安心出入境，達到邊境鬆綁的實質效果。

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台灣日本關係協會副秘書長范振國表示，民眾若赴日，可於入境日本後在機場投保，或是透過台灣的旅行社洽接日本旅行社投保；外交部領事事務局科長張瓊霞表示，將提醒駐日代表處登錄完整資訊，領務局也會更新覽表供各界參考。

金管會保險局產險監理組組長陳清源表示，產險、壽險公司目前下架海外突發保單的原因，是因為各國疫情風險難以評估；保險公司多半會以再保險方式轉移難以掌控的新興風險，一定得兩方面水到渠成才能銷售保單商品。（編輯：翟思嘉）1110630