藍擬全面調查染疫死亡案 綠：毫不遮掩護航侯友宜

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（中央社記者溫貴香台北1日電）新北市確診男童恩恩爸爸決定提出國賠，民進黨今天表示，新北市長侯友宜及市府誠實為上，公布恩恩爸爸訴求的資料並道歉；也呼籲國民黨不要再為了掩護侯友宜，企圖拖全國醫護警消下水，轉移侯市府錯誤政策導致恩恩延誤送醫責任。

國民黨立法院黨團籲監察院調查政府防疫作為有無官員違法失職，並揚言不排除成立調閱委員會，對染疫死亡案例全面進行調查。

中和區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診過世男童「恩恩」的父親今天表示，新北市政府不願意公開、透明的檢討自己的錯誤，他只好採取法律行動，讓政府承認錯誤；他決定提出新台幣1元的國家賠償請求，讓司法找到真相。

民進黨發言人李坤城今天表示，恩恩爸要求真相至今已超過一個月，侯市府依然不願交出還原事實的關鍵證據，國民黨更是毫不遮掩地護航侯友宜，威脅若外界要持續追查侯友宜，就要全面清查染疫死亡案件作為報復。

民進黨呼籲侯友宜及侯市府誠實為上，公布恩恩爸爸訴求的資料並道歉，也呼籲國民黨不要再為了掩護侯友宜，企圖拖全國醫護警消下水，來轉移因侯友宜及侯市府錯誤政策導致恩恩延誤送醫的責任。（編輯：林興盟）1110701