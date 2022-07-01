台梵同慶80年邦誼 駐教廷使館辦書畫展共彰價值

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）為慶祝今年台梵建交80週年，駐教廷大使館籌辦「友善台灣/眾位弟兄」書畫展，今天盛大舉行開幕式，教廷文化部長拉瓦西樞機主教（Gianfranco Ravasi）、國務院外交部兩位次長皆出席。

中華民國與教廷於1942年建交，今年為建交80週年。駐教廷大使館指出，即使疫情未歇，仍盼創新舉辦一件有意義的活動彰顯台梵邦誼，經多方努力，成功邀請知名旅美台灣書畫家王懋軒教授、施卿柔老師，創作30幅與天主教義有關作品；歷經一年籌備，今天中午在駐教廷大使館揭幕展覽。

開幕式吸引百餘位貴賓出席，包括拉瓦西樞機、國務院外交部次長華卓斯基（Mirosław）、迪喬凡尼（Francesca Di Giovanni）等教廷高層官員，各修會代表、宗座大學校長與教授、天主教人士、駐教廷使節團及媒體記者等。

施卿柔與夫婿專程從美國到羅馬協助布展及出席開幕，甫在波蘭完成捐贈烏克蘭物資儀式的世界台商聯合總會代表團，也由總會長王德率領財務長張崧軒、副總會長林奇雋、諮詢委員林鋕銘、顧問陳陽明、藝術家林世寶等，飛抵羅馬共襄盛舉。

駐教廷大使李世明致詞指出，過去數年來台灣本著傳統友善精神（Friendly Taiwan）與教宗方濟各「眾位弟兄」通諭（Fratelli tutti）的教導，與教廷密切合作完成許多人道慈善計劃，成功幫助有需要的人。

李世明表示，在此基礎上，為慶祝台梵80年邦誼，使館經審慎研究，發現天主教會長期透過藝術寫作傳播天主聖言，例如修院透過抄寫聖經將福傳提升至藝術水平，甚至成為許多歐洲博物館的收藏品。

此外，台灣亦有用藝術書寫傳達祈願的傳統文化，加上台灣書畫獲得國際高度評價，儘管東西方文字體系與創作表現迥異，但教廷與台灣都有「透過藝術書寫傳遞信仰」的文化傳統，這也是舉辦本展的緣由。

李世明表示，展出作品靈感來自教宗「願祢受讚頌」 （Laudato sì） 、「眾位弟兄」通諭及聖經內容，盼透過藝術作品，表達台梵間有異曲同工之妙的不僅是藝術表現形式，更深層也更珍貴的是雙方共享的民主、自由、人權等普世價值。

拉瓦西致詞時表示，他是1942年出生，今年剛好滿80歲，與台梵邦誼相同歲數，所以特別有意義；他想起早年曾訪問台灣，對「Formosa」美麗寶島這個詞特別有感覺，留下美好回憶至今。

拉瓦西盛讚，展覽以書畫藝術傳達天主聖言，創意與效果十足；他並依照天主教傳統為展覽主持降福儀式，祝展出順利、成功。

使館特別安排施卿柔用空白扇型宣紙禮冊當場揮毫，寫出「眾位弟兄」四個大字，並請拉瓦西用毛筆寫下「Fratelli tutti」。隨後來自不同國家、團體、性別的來賓與這幅即興作品合影，彰顯眾位弟兄的團結友愛意涵。

施卿柔致贈拉瓦西2幅作品，及一個特別從台灣訂製、刻有拉瓦西中英文姓名的巧石印章，拉瓦西則回贈威尼斯玻璃做的紀念聖牌；駐教廷大使館另致贈施卿柔感謝狀，感謝她做了最佳國民外交典範。

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施卿柔接受中央社記者越洋電訪時表示，此次所有參展作品，藝術家都是無償提供，能為紀念台梵80年邦誼盡一份心力，是她的莫大榮幸。

施卿柔說，這次展出的書法作品涵蓋篆、隸、行、草、楷及甲骨文等6種書體，盼藉此讓外國參觀者認識各種書法之美，畫作融入教宗提倡的「文化相遇」精神，例如以象徵豐盛的牡丹花表達天主所賜祝福，以象徵堅忍的竹子表達基督徒恆忍精神，現場獲得許多外賓迴響，讓她深感此次文化外交很有意義。（編輯：林克倫）1110701

教廷文化部長拉瓦西（右）與駐教廷大使李世明（左）出席駐教廷大使館籌辦的「友善台灣/眾位弟兄」書畫展，分別代表台灣與教廷致詞，慶祝台梵80年邦誼。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月1日