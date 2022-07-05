挨批南港新大樓簽供電生死狀 經長：速建松湖變電所

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（中央社記者曾智怡台北5日電）台北市副市長黃珊珊昨晚指出，南港新大樓配電，台電保留「優先遙跳」權利，相當於要企業簽「生死狀」。經濟部長王美花今天表示，台電20年前便提出警告，東區用電成長快速，需趕緊興建松湖超高壓變電所，盼中央、地方一起解決東區用電問題。

黃珊珊昨天晚間在臉書表示，上週與台電開會，替南港解決新大樓落成後的配電問題，因那是「東區門戶計畫」很重要的一環；但台電提出的方案卻是，新大樓要供電可以，但台電要求供電部分要保留「優先遙跳」的權利。

黃珊珊表示，換句話說，台電的意思就是缺電時，這些新大樓必須共體時艱、相忍為國，會優先被跳電，「這根本是要這些企業簽生死狀，還是放棄急救同意書？聽到這樣子的離譜要求，廠商當然大跳腳！」

對此，王美花今天出席「2022年臺灣服務業大評鑑頒獎典禮」會前受訪表示，針對北市用電問題，台電在20年前就有提出警告，港湖地區、東區用電成長快速，本就一直希望能蓋松湖超高壓變電所，讓電可輸送進來。

不過，因目前變電所尚未動工，而現在東區用電是從新北超高壓變電所送進來，若再有新增用戶，「沒控制好」出意外的話，將影響整體用電，因此需做此因應措施。

王美花強調，「所以不是沒有電的問題，而是電送不進來的問題」，因此需趕緊興建松湖變電站，才能舒緩東區用電壅塞情形。

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她表示，台北市長柯文哲先前提到，關於興建松湖超高壓變電所，台電只要用科學專業講清楚，市府就會給予正面支持，盼中央、地方一起解決東區用電問題。

針對現在東區增加新的大用戶，王美花表示，台電確實需評估核供情形，牽涉許多細節，除解決個別用戶用電，也要解決整個東區用電安全問題。（編輯：潘羿菁）1110705