外交部：梵中協議不涉政治 盼促進中國宗教自由

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）教宗方濟各日前表達盼望梵中主教任命臨時性協議在10月續約，外交部今天表示，盼此協議促進中國宗教自由化，讓中國教會融入教宗領導的普世教會。

外交部今天舉行例行記者會，被問到教宗近日接受路透社專訪表示希望續簽梵中主教任命臨時性協議，發言人歐江安指出，教廷與中國在2018年9月首度簽署主教任命臨時性協議，2020年第一次展延，今年10月協議將再度屆期。

歐江安表示，外交部注意到教廷與中國外交部近日的發言，教廷簽署協議以來多次強調，協議目的是解決天主教教務問題，不會觸及政治。

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歐江安表示，台灣對梵中主教任命臨時性協議的立場沒有改變，期待該協議能改善中國宗教自由，保障中國基本人權，協助中國境內天主教徒有真正自主的信仰生活，能早日融入教宗領導的普世教會。

歐江安表示，希望此協議能促進中國逐步落實宗教自由化，外交部會持續密切關注相關發展，並與教廷有關單位保持聯繫，推動與教廷和天主教會的合作，確保台灣利益與台灣天主教徒的福祉，深化台灣與教廷基於普世價值與共同理念維繫的長遠邦誼。（編輯：翟思嘉）1110707