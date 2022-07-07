台宗教自由無任所大使出席2022信仰自由國際會議

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（中央社台北7日電）台灣宗教自由無任所大使布興‧大立及駐英代表謝武樵5日至6日代表台灣出席「2022年宗教或信仰自由部長級國際會議」，與國際專家學者針對推動跨宗教、跨族群的信仰自由交換意見。

會議期間，布興‧大立（Pusin Tali）及謝武樵與多位國際友人敘舊，包括與台灣關係良好的前美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）訪團，以及波蘭、斯洛伐克等理念相近國家的與會代表。

布興‧大立應英國首相宗教信仰自由特使布魯斯（Fiona Bruce）邀請，於5日上午出席英國「國會祈禱早餐會」，接著出席大會開幕式，參加預防、保護及推動等三大主題分組討論，與國際專家學者針對推動跨宗教、跨族群的信仰自由交換意見。

本屆會議英方安排42個國家或國際組織代表於5、6日，分梯次發表國家宣示（National pledge）。

謝武樵於6日上午代表台灣發表宣言，聲明台灣政府近年來致力提升國內多元的宗教信仰自由，且與國際夥伴在這方面加強合作。

他表示，在新疆少數民族信仰自由及烏克蘭民主自由均遭到威權政權迫害與威脅的當下，台灣堅定捍衛自由，呼籲志同道合的國家團結一致，為促進宗教及信仰自由共同努力。

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「2022年宗教或信仰自由部長級國際會議」是英國外交部主辦的國際會議，盼深入探討各國政府如何與跨宗教、無宗教的社群及公民團體共同攜手合作，防止衝突、保護弱勢及促進每個人在世界各地都可享有宗教或信仰的自由。

英國查爾斯親王、首相強生及外交大臣特拉斯（Liz Truss）也都親自或以視訊方式出席開幕式，英國政府宣布將挹注50萬英鎊預算，保護及提倡宗教自由。來自100個國家的部長、政府代表、宗教領袖及民間團體共約600位代表，出席為期兩天的會議及場邊活動。（編輯：周永捷）1110707