花蓮縣議長未獲國民黨提名 藍營正副議長連署力挺

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全國正副議長聯誼會不滿國民黨中央提名作業，總會長蔣根煌（左）與多縣市正副議長等人共同連署聲援花蓮縣議長張峻（右），7日並由蔣根煌帶隊到花蓮表態力挺。中央社記者張祈攝 111年7月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）國民黨花蓮縣黨部以「排黑條款」為由，排除議長張峻提名資格，全國正副議長聯誼會今天由新北市議長蔣根煌率多縣市正副議長到花蓮聲援張峻；藍營回應，提名制度不因個人或派系受影響。

全國正副議長聯誼會不滿國民黨中央提名作業，今天由聯誼會總會長蔣根煌會同基隆市議長蔡旺璉、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦、苗栗縣副議長李文斌、嘉義市副議長蘇澤峰等人共同連署聲援張峻。

花蓮縣議會國民黨議員包括謝國榮、黃馨、魏嘉彥、賴國祥、田韻馨、簡智隆、蔡依靜、林源富及鄭寶秀及花蓮市長魏嘉賢等人也到場。

蔣根煌致詞指出，昨天接獲秘書長黃健庭電話告知，已與張峻聯繫，表示張峻報准參選縣議員沒問題；新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦都肯定張峻對黨的付出，不應被其他勢力排擠。

張峻會後接受媒體聯訪指出，確實有收到電話告知黨中央有意報准提名，但還沒看到公文或地方呈報黨中央，不敢確定，是否獲報准提名已不重要，應該讓大家看到花蓮還有許多忠貞黨員正遭受不公平對待，希望黨中央可以正視程序正義。

有關黨中央是否告知報准張峻參選，國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿指出，經向黨中央查證，「並無此事」，昨天中常會主席朱立倫已明確說明，地方選舉提名按照黨的制度進行，不會因個人或派系而改變。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華接受媒體聯訪指出，張峻因貪污治罪條例一審判7年8月，違反黨內選舉提名辦法第9條、俗稱「排黑條款」，不得參加黨內初選。

張逸華說，張峻稱過去對黨的付出貢獻、在地方的努力，他認為法律歸法律，不能與為民為黨服務相提並論。（編輯：陳仁華）1110707