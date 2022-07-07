第四作戰區執行天馬與神鷹操演 驗證部隊訓練成效

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）國軍第四作戰區為驗證部隊訓練成效，近日兩度在屏東執行操演；其中「天馬操演」由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊進行拖式飛彈實彈射擊訓練，「神鷹操演」則由陸軍派遣AH-64E等各型直升機，射擊地獄火、刺針、響尾蛇等飛彈。

第四作戰區今天發布新聞稿指出，為驗證部隊訓練成效，第四作戰區於6月27日及7月4日至6日間，在屏東滿州鄉九棚地區分別執行「民國111年飛彈射擊訓練–天馬及神鷹操演」。

第四作戰區指出，兩項操演均以實戰化訓練為目的，依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行。上週的「天馬操演」中，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面標靶；而「神鷹操演」則進行「空對空射擊」、「舟波射擊」及「海上狙擊」等課目。

第四作戰區指出，首次參與精準飛彈實彈射擊的上尉廖崇廷，經過嚴格訓練、測驗及考核，才獲得資格擔任AH-1W攻擊直升機的射手，也是同期飛行員中的第一位。

廖崇廷表示，任務前訓練需不斷與同艙教官磨合、培養默契，反覆熟悉射擊程序，任務當天按下發射鈕，看到地獄火飛彈命中靶船時，他的心情雀躍不已。他認為勇於開始才能找到成功的路，並期許每一次飛行任務，都要記住這次的感覺，猶如首飛。

第四作戰區表示，陸軍司令徐衍璞上將5日親赴屏東九棚慰勉官兵，肯定戮力戰訓的辛勞付出。徐衍璞也感謝屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親的支持與配合，使國軍能順利完成各項演訓，充分展現軍民同心、齊心團結的精神。

徐衍璞指出，落實戰備訓練，是部隊不變的核心任務，實彈射擊主要驗證平日訓練成效，進而展現堅實戰力，以達威懾敵人效果。（編輯：蘇志宗）1110707

在天馬操演中，拖式飛彈進行日間射擊。（第四作戰區提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月7日