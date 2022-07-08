入境放寬免附PCR 童振源：符合大家期待

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（中央社記者周世惠舊金山7日專電）政府自14日起放寬國人、持有效居留證及來台轉機者搭機前免附核酸檢測（PCR）證明，僑務委員會委員長童振源今天與舊金山灣區華文媒體座談時表示，「符合大家的期待」。

童振源上任兩年3度訪美，此次14天行程、足跡7座城市、參加65項活動與座談，從美東到美西亞利桑那州鳳凰城與南加州，舊金山灣區是最後一站。

他今天主持北美地區僑社工作研討會、與華文媒體暢談僑務工作，接下來將參加華運會聖火起跑儀式，並和僑界面對面交流等。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力變異株Omicron疫情在台逐漸緩和，童振源指出，台灣近日每天確診人數約為3萬人，指揮中心已經宣布，原每週2萬5000人的入境上限上調至4萬人。出訪前他與衛福部長陳時中見過面，目前台灣相關準備充分，方向上可望擴大放鬆、「逐漸恢復正常」。

童振源表示，了解許多僑胞兩、三年未能返台，尤其經商的僑民無法忍受居隔，他呼籲「再稍微忍耐一下」。

回答中央社記者提問疫情期間僑民移動情形時，童振源表示，疫情之初除了戴口罩，台灣生活如常。2020年到2021年間在台灣見到很多僑胞，雖然沒有官方統計僑民返台數字，以實際經驗而言，他認為那是「僑胞在台灣歷史上最多的時候」、「台灣是亂世中的福地」。

他表示，去年3至4月之後，很多人從台灣返回僑居地，其中以美國為最多數。

在這趟訪美行程中，他說，感受到僑胞凝聚力與向心力非常強，不論傳統老僑、偏藍偏綠的僑民多以台灣的成就為榮，正面看待台灣的發展趨勢，並肯定美國政府與台灣的互動密切。

童振源說：「服務僑胞不分藍綠、沒有政治立場。」

日前南加州發生台僑教會槍擊案，童振源聽到有僑民仍「心有餘悸」、「有擔心」，他向駐美代表處轉達僑界心聲、期與美國政府尋求更多防範作為，並呼籲僑胞理性。

他說，民主台灣雖政治立場互有不同，多數人彼此尊重、溫和理性，沒有政治仇殺行為，對於發生此個案予以譴責。

近期僑委會將推出二代僑胞卡「i僑卡」，僑胞與僑委會的互動連結將在隱私保障的前提下歸檔，有利於精準服務僑胞需求。

他指出，僑委會服務僑胞有興趣的面向，如創業、科技、教育和文化等的交流鏈結，同時希望僑胞藉由慈善活動、社會連結和草根外交為台灣發聲、向世界介紹台灣的故事。（編輯：馮昭）1110708