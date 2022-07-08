新竹代理市長交接典禮 林智堅正式轉戰桃園

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民進黨桃園市長參選人林智堅（左）8日正式卸下新竹市長職務，他在交接典禮中表示，新竹人勤奮努力，這8年全台收入第一、創稅第一，是媒體評比台灣最幸福的城市，這些都是市府團隊齊心打拚的成果。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月8日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市第10屆代理市長宣誓就職暨交接典禮今天舉行，正式卸任新竹市長的民進黨桃園市長參選人林智堅表示，7年多來他讓新竹市被評比為台灣最幸福城市，未來會勤跑基層獲得桃園市民支持。

正式轉戰桃園市長的林智堅最後一天上班，市府舉辦第10屆代理市長宣誓就職暨交接典禮，林智堅將印信交接給代理市長陳章賢後，正式卸下市長職務，內政部長徐國勇、立委柯建銘到場見證。

林智堅致詞表示，新竹人勤奮努力，這8年全台收入第一、創稅第一，是媒體評比台灣最幸福的城市，各項民意調查也都顯示，市民對市府團隊有超過7成的滿意度，有8成的市民以身為新竹人為榮。

林智堅說，這一切的努力不是因為他個人，是市府團隊齊心打拚的成果，要感謝前副市長、新竹市長參選人沈慧虹、代理市長陳章賢，以及市議會的支持，更感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與中央執政團隊的一路相挺。

林智堅接受媒體聯訪表示，新竹市是他的家，不論成長、求學或成家立業，都是在這個城市，非常感謝新竹市民在西元2014年時的市長選舉給他機會，讓他帶領市府團隊改變新竹，讓新竹成為國際城市。

林智堅說，7年多來他完成了2014年選舉時的政見，也在中央的支持下，另外爭取到許多影響城市50年的建設，包括新竹輕軌、大車站計畫、台大醫院湳雅院區、竹科X計畫等，期盼代理市長陳章賢能延續幸福政績。

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關於有網友在臉書（Facebook）發文指「張善政是A5級和牛，林智堅是劣等組合肉」，林智堅表示相當震驚，台灣民主發展至今，仍有少數人或國民黨支持者，持續用操作族群對立的方式試圖影響選舉，他不僅予以譴責，也認為這不應在台灣發生。

林智堅說，未來到桃園市會用最短時間與競選團隊合作，說明過去政績，提出政見、牛肉，也會透過勤跑基層爭取桃園市民支持，揮別抹黑、潑髒水的選舉方式。（編輯：張銘坤）1110708