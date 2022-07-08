陳菊巡察頭城海纜登陸站 關心海纜建置與國家安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）監察院今天發布新聞稿指出，為關心海纜建置與國家安全，監察院長陳菊今天與副院長李鴻鈞、監委葉宜津、賴鼎銘等人聯合巡察頭城海纜登陸站，瞭解台灣海底電纜備援機制，以及主要基礎設施維運情形。

監察院表示，這次巡察，由國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥等人陪同，並舉行巡察會議，檢討台灣海底電纜備援防護監理措施與維護監督機制。

會議中，監委關心國際海纜建設與容量、海纜損害維修與求償機制、亞太二號海纜自癒功能、海纜登陸站選址考量及機敏性維護、資通安全實兵攻防演練辦理情形、借鏡烏俄戰爭檢視台灣海纜備援機制、海纜分布情形揭露，以及兩岸對接海纜衍生的國安問題等議題。

陳耀祥等人則說明，將規劃海陸空多重寬頻網路架構，強化公眾網路服務韌性、打造台灣數位轉型的堅實基礎，落實台灣數位經濟與先進網路技術發展、從國家安全角度，加強通訊、能源、金融、醫療等關鍵基礎設施防護，以確保國家社會穩定與安全。

監察院表示，海纜系統在全球國際頻寬網路傳輸系統中扮演重要的戰略角色，是世界各國傳遞訊息的重要管道，穩固的電信基礎設施，可提供語音通話、影音串流、國際貿易、金融交易等跨國傳輸服務，為推動國家經濟發展的重要基石。

另外，監察院說，烏俄戰爭爆發後，烏克蘭透過迅速及良好的通訊網絡，藉由社群及視訊方式對外傳遞訊息，發揮國際影響力，更顯示關鍵通信基礎設施及數位韌性的重要性。

監察院表示，如何讓民眾享受快速便利的數位服務，又能兼顧國安、資安與個人隱私保護，以及如何幫助各年齡層與不同領域的社會成員充分學習，提供民眾公平數位發展機會，降低數位落差，實際體會與感受數位生活帶來之便利與幸福感，都是監察院長期關切重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監察院指出，期許通傳會等相關部會持續合作，以「國家安全」及「民心安定」為最高原則，強化台灣海纜備援防護能量，穩固網路基礎建設，完善海纜管理與安全維護法制政策環境，打造台灣數位轉型的堅實基礎，促進台灣成為亞太網路樞紐及重要雲端服務節點，建立優良產業發展環境，以鼓勵外國業者來台投資，提升台灣國際競爭力。

監察院指出，相關政策推動須確保民眾於數位社會所需能力與相關人權保障，實現數位平權，使民眾享受數位生活福祉。（編輯：蘇志宗）1110708