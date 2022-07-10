更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

台灣第一人考上西班牙國家舞團 薛喻鮮：謝謝自己沒放棄
文化

台灣第一人考上西班牙國家舞團 薛喻鮮：謝謝自己沒放棄

拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人
政治

拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
今本土2萬7708例 增71死、208例中重症
首頁 / 政治
蔡英文
首頁 / 政治

總統：混合式類衛星載具火箭升空 太空技術重要突破

2022/7/10 13:13（7/10 13:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
科技部在屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域，由國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行首次發射，歷經波折，10日完成全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭發射任務。（國家太空中心提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月10日
科技部在屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域，由國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行首次發射，歷經波折，10日完成全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭發射任務。（國家太空中心提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文說，今天清晨6時12分，全台第一支「混合式類衛星載具火箭」成功在屏東旭海升空飛行，是台灣太空技術很重要的突破，令人振奮。

蔡總統透過臉書分享一支影片，她說，這是歷史性的一刻，台灣第一支「混合式類衛星載具火箭」成功飛行。

她說，今天清晨，全國第一支「混合式類衛星載具火箭」成功在屏東旭海升空飛行，是台灣太空技術很重要的突破，令人振奮。這次執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試，是國家自己製作的火箭，也是第一次在國家設立的發射場升空，具有很重要的里程碑意義。

蔡總統指出，任務的成功執行，讓奮鬥10年的陽明交大學生工程師以及研究生團隊「轉大人」，累積許多寶貴經驗，絕對是培養台灣太空人才的重要努力。蔡總統感謝陽明交大團隊、國家太空中心、科技部以及相關單位，多日來的堅持與努力，經過多次嘗試後才成功，真的很不簡單。

她說，政府會繼續大力支持國家太空科技發展，帶領台灣飛向宇宙。（編輯：林淑媛）1110710

延伸閱讀
台灣衛星載具發展跨大步 全球首支可導控混合式火箭升空台灣首支混合式類衛星載具火箭升空 現場響起一片歡呼火箭阿伯吳宗信：太空產業有機會成為護國神山
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
可望出戰新北 林佳龍分享雙北首都圈論述