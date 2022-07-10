總統：混合式類衛星載具火箭升空 太空技術重要突破

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科技部在屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域，由國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）執行首次發射，歷經波折，10日完成全台首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭發射任務。（國家太空中心提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月10日

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（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文說，今天清晨6時12分，全台第一支「混合式類衛星載具火箭」成功在屏東旭海升空飛行，是台灣太空技術很重要的突破，令人振奮。

蔡總統透過臉書分享一支影片，她說，這是歷史性的一刻，台灣第一支「混合式類衛星載具火箭」成功飛行。

她說，今天清晨，全國第一支「混合式類衛星載具火箭」成功在屏東旭海升空飛行，是台灣太空技術很重要的突破，令人振奮。這次執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試，是國家自己製作的火箭，也是第一次在國家設立的發射場升空，具有很重要的里程碑意義。

蔡總統指出，任務的成功執行，讓奮鬥10年的陽明交大學生工程師以及研究生團隊「轉大人」，累積許多寶貴經驗，絕對是培養台灣太空人才的重要努力。蔡總統感謝陽明交大團隊、國家太空中心、科技部以及相關單位，多日來的堅持與努力，經過多次嘗試後才成功，真的很不簡單。

她說，政府會繼續大力支持國家太空科技發展，帶領台灣飛向宇宙。（編輯：林淑媛）1110710