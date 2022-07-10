蘇治芬擔任劉建國團隊總團長 展現團結拚勝選

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（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）民進黨雲林縣黨部第19屆黨部執評委今天舉行就職典禮，雲林縣長參選人劉建國邀請立委蘇治芬加入團隊擔任總團長，蘇治芬當場答應，展現民進黨雲林大團結氣勢。

民進黨徵召參選雲林縣長的立委劉建國表示，今天特別拜託蘇治芬可以擔任競選團隊總團長職務，特別感謝蘇治芬與黨公職人員都能團結和諧，共同打造新雲林團隊，將帶領各鄉鎮長、議員以及代表等參選人，在各領域努力打拚，相信雲林團隊最終會帶來大勝利。

蘇治芬指出，總團長的職責很重，每個鄉鎮市的選舉都要把氣勢帶起來，將扮演好這個角色，最主要就是11月26日的投開票日，雲林縣的民進黨籍參選人都能當選。

民進黨雲林縣黨部第19屆黨部執評委今天舉行就職，剛好也是蘇治芬生日，現場特別準備一份小生日蛋糕幫蘇治芬慶生，氣氛融洽。

另外，民進黨雲林縣黨部今天也宣布徵召斗六市民代表許百芳參選斗六市長，許百芳多年來持續在斗六市服務選民不遺餘力，許百芳2014年曾參選斗六市長，這次再度答應參選，盼為民進黨奪下斗六市長。（編輯：黃世雅）1110710