參選新竹市長 高虹安：郭台銘支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北12日電）台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安今天表示，參選新竹市長曾向鴻海創辦人郭台銘報告並獲支持。外傳曾有人請託郭台銘勸阻別參選，高虹安說，郭台銘未曾勸阻過她，也沒說過參選就「切八段」等言詞。

高虹安上午接受廣播節目「POP撞新聞」訪問，談及參選新竹市長的過程與理念。

高虹安提到，新竹亟待改善的地方包含學區劃分、交通通勤以及污水下水道設置，並認為自己出身科技理工且待過企業界具有「產品優勢」，聽得懂科技城市民的訴求。

由於高虹安曾在鴻海集團工作，主持人黃暐瀚詢問郭台銘對高虹安參選新竹市長的態度。

高虹安表示，自從她離開鴻海集團進到立法院後，郭台銘一直都是以長輩關心角度，與她分享經濟、科技看法，自從媒體報導她可能參選新竹市長，郭台銘也關心她的參選意願。

高虹安說，郭台銘展開出國行程前，她曾向郭台銘報告參選一事，郭台銘則問她的參選規劃，以及家人是否同意參選，反而擔心她參選太辛苦。

高虹安轉述，郭台銘對她說，若父母都支持的話，當然也支持，「決定了就支持你」。

黃暐瀚追問，日前傳聞有人請託郭台銘轉告高虹安不要參選新竹市長，詢問郭台銘是否曾勸阻高虹安參選。

高虹安說，郭台銘未曾勸阻過她，也沒說過有人請託，沒有說過參選後就要「切八段」等這件事。

至於郭台銘是否陪同掃街站台，高虹安笑說不知道，等郭台銘回台灣後，再看看有沒有想要一起來。（編輯：蘇龍麒）1110712