外交部樂見美首份太平洋島國戰略 將續深化區域合作

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）美國副總統賀錦麗宣布美國首份「太平洋島嶼國家戰略」，外交部今天表示樂觀其成，並強調台灣長期與「太平洋島國論壇」（PIF）建立夥伴關係，未來將持續推動在太平洋友邦的援助計畫。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，不斷展現對太平洋島國的重視，近來結合英、日、澳、紐成立「藍色太平洋夥伴」。

歐江安表示，賀錦麗（Kamala Harris）12日宣布「美國太平洋島嶼國家戰略」等多項措施，不斷強化美國與太平洋島國的友好合作關係，凸顯太平洋地區是美國拜登政府印太戰略重心之一，對相關重要發展，外交部均樂觀其成。

外交部表示，台灣與美國共享民主、自由、人權及法治等核心價值，台灣作為國際社會負責任的成員，將在台美既有深厚基礎上，持續與美國政府密切合作，積極與美國等理念相近夥伴及太平洋友邦建立多元領域緊密合作，促進實質夥伴友好關係，共同維護區域的和平、穩定及繁榮。

外交部重申，台灣是美國在印太地區可信賴的經貿、安全及價值夥伴，台灣將齊心捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。

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外交部強調一向關注太平洋各友邦的長遠發展，自2000年以來，台灣與PIF等區域組織建立友好夥伴合作關係，多年來參與PIF在農業、醫療、能力建構等諸多領域的發展計畫，深獲論壇成員國好評。

外交部說，未來台灣將積極推動在太平洋友邦的援助計畫，聚焦在提供獎學金、人道援助、人力建構、氣候變遷等裨益民生及共同關切議題，共同促進友邦的社經永續發展，以彰顯台灣樂願與太平洋地區國家深化關係及為區域發展貢獻心力的決心。（編輯：蘇志宗）1110714