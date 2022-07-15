10架共機擾台ADIZ 其中3架越台海中線末端

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（中央社記者游凱翔台北15日電）繼國防部公布中共軍機8日飛越台灣海峽中線後，空軍今天晚間發布共機動態，10架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中3架共機（2架殲11戰機、1架運8遠干機）逾越台灣海峽中線末端。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

根據空軍晚上6時25分公布的動態，10架共機（1架運8反潛機、1架直9反潛直升機、2架殲11戰機、1架轟6、2架殲16戰機、2架殲轟7、1架運8遠干機）侵擾台灣西南ADIZ。

根據軍方披露的航跡圖顯示，其中3架共機（2架殲11戰機、1架運8遠干機）逾越台灣海峽中線末端；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

上一次共機飛越台灣海峽中線為8日。國防部當時發布新聞稿指出，中共空軍戰機當天上午越過海峽中線，進入台灣空域。國軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

國防部統計，110年10月1日共38架共機擾台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高達56架，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

今年1月23日有39架共機擾台，為今年以來數量最多一次；5月30日的30架，是今年數量第2多；6月21日的29架是數量第3多。（編輯：林興盟）1110715