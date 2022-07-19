沈慧虹談城市願景 推動竹竹合併升格與輕軌

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天接受網路直播節目「新聞放鞭炮」專訪時表示，未來將持續推動大新竹合併升格與輕軌建設，讓新竹人有更多交通選擇。

沈慧虹接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，針對初次參選就遇到財產申報遭攻擊，沈慧虹表示，剛開始只是有媒體報導她可能會參選，網路就有人提出質疑。

沈慧虹說，財產申報是因當年母親過世、遺產增加，及與前夫的共同保險申報問題等，她也因此對於家人感到非常抱歉，周玉蔻則鼓勵她「選舉就是這樣，祖宗八代都會被揭露」。

沈慧虹表示，這次選舉不是藍綠之爭，而是幸福保衛戰，除了延續新竹市幸福建設，也要透過交通規劃改善城市風貌，透過與桃園市長參選人林智堅形成「智慧連線」，打造桃竹成為科技走廊，讓在地人有優質生活空間，也讓外國旅客看見台灣科技發展。

沈慧虹認為，作為城市領導人除了要有魅力，還要有專業執行力與同理心，同時她也是個有魄力的人，能把問號變成驚嘆號，她也喊出口號「有了沈慧虹，新竹一定紅」。

在結束節目專訪後，沈慧虹接受媒體聯訪，被問及如何看對手以「撒錢式服務政策」吸引選票。沈慧虹表示，長輩的福利不論是安老津貼或重陽禮金，她絕對會續發，這是對長輩的尊重和感謝。

沈慧虹表示，在財政紀律上都有嚴格把關，絕對不會排擠到社福、教育或其他公共建設預算。她也向其他候選人喊話，應拿出完整規劃，否則就是口說無憑。

另，針對藍營大打林智堅論文事件，是否影響新竹選情。沈慧虹表示，不管國民黨如何極盡抹黑，對她的選情都沒有影響，也會堅決照著自己步驟走，社區開講或宣傳都不會停下來。（編輯：方沛清）1110719