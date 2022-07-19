陳時中：雙城論壇不是不能辦 應有需要及意義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中表示，從市政觀點，雙城論壇要有實質意義才會辦；就目前看，不是說不能辦，但不宜辦，而時勢會轉換，無法現在決定以後都不辦，有需要、意義就辦。

台北市政府今天舉辦台北市長柯文哲任內最後一次台北上海城市論壇，陳時中曾說，任何論壇要看價值是否存在，如果價值存在就辦，如果沒價值或效果就不用辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，陳時中昨天對大巨蛋、敬老金等議題表態，質疑台北市政停滯，但台北市副市長黃珊珊指這些評論讓她像「鴨仔聽雷」，她才想問為何COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫總在陳時中手上卡關？

陳時中上午在台北霞海城隍廟舉行競選團隊成員公布記者會後，接受媒體聯訪表示，他當中央流行疫情指揮中心指揮官時，如果有人不了解政務，他願好好說明、交換意見，現在他當參選人，秉持一樣態度，如果黃珊珊或柯文哲認為有做得好要延續或須改進檢討事項，他都會虛心以對。（編輯：李明宗）1110719