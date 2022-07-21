林智堅涉論文抄襲傳換將 林鶴明：不會

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（中央社記者溫貴香台北21日電）桃園市長參選人林智堅論文案延燒，是否可能陣前換將，民進黨副秘書長林鶴明今天明確表示，不會，他並說，如果台大最後做出的認定，沒有說服力，說不定對選戰是加分。

林智堅遭控碩士論文抄襲延燒，台大已成立學術倫理審定委員會，預計2個月內完成審查；對於陣前換將傳言以及論文案是否成為選戰破口，林鶴明今天接受廣播節目專訪表示，參選人過去的學經歷本來就會被檢驗，林智堅第一時間已經有開記者會說明過去的研究過程和狀態。

他說，如果後續還有質疑，林智堅會持續說明並提出具體證據，這是動態發展，他並不擔心這個問題民進黨會說不清楚。

被問到若台大直接認定是抄襲？林鶴明表示，那台大要提出證據，他不能預設這個東西，「但如果台大在沒有說服力之下，做出這樣的判決，雖不能說是輔選，但說不定還會幫候選人（指參選人）加分。」

被問到還沒登記，是否還有機會換將？林鶴明表示，不會，都已經跑成這個樣子，桃園市長鄭文燦的政績有目共睹，民眾的支持度非常高，很多桃園基層對林智堅的反應非常熱絡。

主持人追問，論文案對選舉會不會有影響？林鶴明表示，論文案是競選團隊必須說明的過程，對手一定會攻擊，只要林智堅說明的好，而他認為，林智堅會解釋清楚。

節目廣告時間，主持人追問，若台大「定調」林智堅是抄襲？林鶴明說，他認為林智堅還是可以解釋說明清楚，他看過這些資訊，不認為可以直接認定是抄襲。

林鶴明說，論文內容當然是有先後順序，只要把過程還原清楚，尊重台大、尊重校方，這還是基本的，不會去挑戰台大，林智堅必須說明，讓學術單位去做評估。

台大審定結果出爐後，距離選舉投票只剩2個月，是否會影響最後選舉結果？林鶴明說，「這一定是加分啊，到時候無法證明林智堅抄襲，我又沒有做錯事，幹嘛預設立場，如果到時候台大沒有客觀事實、硬喬，到時候加分更多」。

此外，被問到所謂的棄保效應，林鶴明表示，這是選舉「三腳督」有趣的地方，對民進黨台北市長參選人陳時中來說，綠營支持者是高度團結、士氣非常提升的，陳時中被提名到現在不到一週，社群的聲量及活躍程度都已經超過另外兩名參選人，這是非常「爆炸性」的客觀指標，綠營支持者是非常願意幫陳時中拉票。

他認為，這場台北市長選舉，要選擇的是「柯文哲做了8年，你覺得台北市是變好還變不好？」若是認為變好，則會支持柯文哲所支持的參選人，但若認為停滯，沒有想像中那麼好，就會重新選擇，投給陳時中或蔣萬安。

他表示，對於首投族的年輕選民來說，最後會看哪位參選人的訴求、形象最符合期待，這個東西是動態發展的，他認為還可以再觀察。（編輯：蘇志宗）1110721