國境逐漸開放 國民黨籲政府協調保險業恢復旅平險

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）台灣逐步開放邊境，國民黨今天幫旅遊業者發聲，呼籲政府應儘速協調保險業，恢復海外突發疾病的理賠保單，不要讓疫情後的旅行觀光發展，少了「旅平險」的保障而受到阻礙。

國民黨今天召開「國境開放，觀光業疾呼解決旅平險問題刻不容緩」記者會，國民黨副發言人楊智伃表示，由於保險公司停售旅平險海外突發疾病的理賠保單，國民黨呼應觀光業者的訴求，向政府提出3項呼籲，包括應協調恢復旅平險海外突發疾病的保險理賠；應協調恢復履行契約責任保險附約旅行不便的理賠範圍；以及可比照日本政府推出1000萬日圓旅遊健康保險保單。

與會的國民黨立委李貴敏說，旅遊業這幾年受傷慘重，自行承擔損失，沒有抱怨，立法院編了新台幣8000多億預算讓政府運用，要錢給錢要人給人，現在邊境開放之際，但民眾連想要買個旅遊平安保險都沒辦法，所有事情都要讓民間自己承擔，這個政府是嚴重失能。

受邀出席記者會的台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽表示，目前觀光局有召開協調會，但由於不是保險業主管機關，就算協商也沒結果，面對保險業者的強硬，邊境開放前如果沒有配套，將來會是一團亂。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶說，這次的防疫失敗，讓保險公司的防疫險虧損嚴重，但過去海外旅平險是賺錢的，如果最終旅平險保單要做條款上的微調，政府必須緊盯與注意，是否有給旅客保障。（編輯：蘇志宗）1110722