駐匈牙利代表：台灣是堅實夥伴 願貢獻國際社會

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（中央社記者林育立柏林23日專電）駐匈代表劉世忠日前接受匈牙利英文媒體Diplomacy & Trade月刊專訪，強調台灣是國際社會的堅實夥伴，有意願貢獻國際社會。

匈牙利英語媒體Diplomacy & Trade今年第5期以「台灣是國際社會可靠堅實的夥伴—匈牙利是歐盟境內台灣投資額第二高對象，僅次於荷蘭」為題，全版刊登駐匈牙利代表劉世忠專訪的內容。

劉世忠表示，成立於1990年的駐匈牙利代表處是台灣在中東歐地區的第一個官方代表機構。在雙邊經貿關係部分，台灣在匈牙利的投資額達13.7億美元（約新台幣400億元），產品以電子零件、單車為主，包括富士康、巨大機械、信邦電子、國巨等知名企業，雙邊貿易額逐年成長，去年達歷史新高。

劉世忠強調，由於中國生產成本日增、美中貿易戰及疫情造成供應鏈重組等因素，台灣近年非常重視中東歐市場，匈牙利人力素質高、企業稅率低，對台商相當有吸引力，未來潛力無窮。

報導指出，劉世忠發揮創意，擅長以多元方式行銷台灣軟實力，例如親自下廚宴請匈國政要和網路名人，錄製「大使主廚來上菜」單元介紹台灣的飲食文化。

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此外，台灣也援贈匈牙利慈善組織協助烏克蘭難民，廣獲匈國媒體報導，彰顯台灣民眾和政府在人道援助的貢獻。劉世忠強調，台灣是世界各國的重要夥伴，有能力也有意願貢獻國際社會。

Diplomacy & Trade是匈牙利重要的國際情勢及商情月刊，主要讀者是派駐在匈國的外國使節、專業人士和意見領袖。（編輯：黃自強）1110723