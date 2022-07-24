蔡適應細數協助推動政績 謝國樑訪美再提海景樂園

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天細數與市長林右昌推動的各項建設，盼大家支持延續基隆光榮；而訪美中的國民黨市長參選人謝國樑再提「基隆海景遊樂園」，希望讓基隆觀光升級。

蔡適應今天出席基隆市議會民主進步黨黨團總召鄭文婷議員喬遷服務處致詞提到，基隆的城市景觀改造，以仁愛區為中心擴散出去，仁愛區是基隆最早開發的區域，過去的天際線充滿線路，他和林右昌推動城市天際線的改善、市港再生計畫等，尤其是廟口夜市的衛生下水道建置，推動這些民生基礎設施，都有鄭文婷協調溝通的軌跡，他很感謝鄭文婷一同推動基隆的進步。

蔡適應說，他也要特別感謝市民支持，讓他可以在多次公民監督國會聯盟評鑑獲得優秀立委，這不是他的功勞，有賴大家透過議員、里長，甚至自己打電話到服務處，讓他有機會來服務，讓基隆蛻變，今年的基隆市長選舉，也期盼大家繼續支持，支持基隆進步向前的動力，他會延續基隆的光榮，讓基隆隊一棒接一棒，Back to Back 擊出全壘打。

謝國樑今天透過新聞稿表示，他在當地時間23日來到美國加利福尼亞州的聖塔蒙尼加（Santa Monica）海灘，在美國西岸數十個海灘中，這處是唯一有設置遊具作為樂園的海灘，每年都吸引大批觀光客前往。

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謝國樑說，海洋是基隆最大特色，條件絕不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港，自己當初提出在潮境公園或外木山的海岸場域，打造全台灣第一座海景兒童樂園政見的構想也是源自於此，期盼未來能導入具有商業概念的遊憩景點，讓基隆觀光發展上更加升級。

謝國樑指出，臨海的基隆有非常棒的海洋景觀與地理條件可以運用，希望未來擔任市長後能打造適合孩子或是其他市民、觀光客可以停留、遊玩、欣賞的海岸景點，並導入消費模式，讓遊客能在基隆停留消費，提升在地觀光收益。（編輯：方沛清）1110724