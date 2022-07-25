陳光復偕綠委替澎湖民眾請命 籲檢視新台澎輪船速

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（中央社記者郭建伸台北25日電）高雄、澎湖馬公間的新交通船「新台澎輪」，預計明年交船營運。澎湖縣前縣長陳光復今天與民進黨立委王定宇、趙天麟舉行記者會指出，新台澎輪船速與台華輪一樣，呼籲打造更快船速的船隻，符合澎湖民眾需求。

交通部航港局民國110年7月間與台灣航業公司完成簽約，打造高雄與澎湖馬公間新的交通船「新台澎輪」，預計112年8月交船營運，屆時現行的台華輪將除役。

民進黨尚未決定澎湖縣長參選人，前縣長陳光復擬爭取提名，今天與趙天麟、王定宇在立法院舉行記者會，呼籲新台澎輪性能規格速度應符合澎湖民眾需求。

陳光復表示，澎湖有近百萬民眾在台灣本島就學、就業，高雄市有60萬人，台南市和屏東縣各有10萬人，但民眾返鄉機票在連假時一位難求，逢颱風也沒有航班，穩定的輪船運輸顯得重要。

陳光復指出，往返台灣、澎湖之間的台華輪，明年將改以「新台澎輪」接棒，但按到規劃設計，新船隻的航行時間船速為22節，與現行台華輪相去不遠，等同往返高雄、澎湖要將近4至5小時，無法滿足民眾需求。

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王定宇指出，雖然新台澎輪將於8月動工，當前造船技術多採模組化，更改規格應會延遲造船工期，但台灣的商用造船技術已可造出萬噸、航速30節以上的船隻，呼籲交通部與航港局多考量澎湖民眾需求。

趙天麟表示，高雄旗津與鼓山區往返的渡輪，每到假日期間總是客滿，但停在鄰近碼頭的台華輪載運量卻稀稀落落，呼籲交通部應謹慎評估新台澎輪未來船速。（編輯：蘇志宗）1110725