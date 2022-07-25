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花蓮農地非法堆置廚餘 監委申請調查

2022/7/25 15:03
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（中央社記者陳俊華台北25日電）監察委員陳景峻、浦忠成今天說，花蓮鳳林一處國有農地，遭不當掩埋百噸廚餘，涉及重大環境污染問題，花蓮縣環境保護局有無善盡監督之責，兩人非常關切及重視，已申請自動調查。

花蓮縣政府獲中央補助，購買廚餘高效能處理機放置於鳳林環保科技園區，可處理縣內每天20公噸廚餘，縣府委外由廠商執行。因園區旁農地飄出惡臭，被人發現有露天堆固體、液體廚餘肥4個大坑，懷疑廚餘未經處理就被倒進農地。

陳景峻、浦忠成透過新聞稿指出，花蓮縣鳳林鎮環保科技園區附近的國有農地，遭不當掩埋約百噸廚餘，恐嚴重污染周遭農地，影響水資源、破壞水質及環境生態，且近日高溫日曬，造成不明異味散發，影響鄰近居民生活。

監委表示，台灣的農地遭不當掩埋廢棄物的情形層出不窮，影響環境生態，本案農地經花蓮縣環境保護局准許民眾申請固態或液態有機肥進行改良，卻因民眾處置不當，造成環境污染事件，是個案或還有其他未查知的案例？

監委說，花蓮縣環境保護局有無善盡監督管理職責，落實巡查及稽核機制，已涉及民眾居住品質及環境生態保護等重大議題，值得關注。

監委表示，這次事件發生始末為何、有無以「固態或液態有機肥改良」名義，掩護非法廚餘處理情事、花蓮縣環境保護局有無善盡監督之責、相關人員處理過程有無涉及怠惰失職情事，有深入調查瞭解必要。（編輯：趙蔚蘭）1110725

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