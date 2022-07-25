首場見面會爆滿 陳時中：市民認同是最大動力

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）民進黨台北市長參選人陳時中「阿中與你相見歡」見面會今天傍晚首登場，支持民眾爆滿到宮廟外。陳時中表示，非常感動，市民的認同是選舉的最大動力。

陳時中今天起到8月7日將舉辦26場「阿中與你相見歡」見面會，首場活動傍晚在下內埔福安宮登場，支持民眾爆滿，一路排到宮廟外，並不時熱情呼喊口號。

陳時中會前接受媒體訪問時表示，看到這麼多人來，非常感動，市民的認同是選舉的最大動力，並強調所有市民都是服務對象、不分藍綠，「市民有需要，我們就盡量去好好做」。

對於辦見面會的順序，陳時中說，由黨部及競選總部適當安排。

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媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安宣布團隊有立委林奕華等人，是否覺得這些人物爭議性很高，陳時中說「那要由候選人去判斷」。

陳時中致詞時則提到，有人批評他當中央疫情指揮官時的防疫作為，他要再次強調，抗疫是人跟病毒的戰爭，不要搞錯成人跟人的戰爭，「連這樣的目標跟對象都弄不清楚的人，坦白講，處理不了大事情」，對象跟方法對了才能做對的事。（編輯：唐聲揚）1110725