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李俊俋拜會劉建國 探討雲嘉嘉區域聯合

2022/7/25 19:20（7/25 20:11 更新）
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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（右）25日下午拜會雲林縣長參選人劉建國（左），探討「雲嘉嘉區域聯合」，彼此意見交流。中央社記者姜宜菁攝 111年7月25日
民進黨嘉義市長參選人李俊俋（右）25日下午拜會雲林縣長參選人劉建國（左），探討「雲嘉嘉區域聯合」，彼此意見交流。中央社記者姜宜菁攝 111年7月25日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋日前拋出「區域聯合打選戰」構想，上週拜會嘉義縣長翁章梁，商討縣市聯合都市計畫，今天下午拜會雲林縣長參選人劉建國，探討「雲嘉嘉區域聯合」。

李俊俋表示，與劉建國曾是立法院的同事，雖然身在不同的委員會，但皆關心地方事，上週拜會翁章梁，今天與劉建國討論「雲嘉嘉區域聯合」，進行意見交流。

會中，李俊俋及劉建國皆認為隨著人口老化、青年外移，如何解決縣市內長照醫療成為雲嘉嘉的重要課題，雙方也認同不能單靠中央設立長照的A、B、C 據點及補貼，更應發展「縣市作伙顧」的策略方向。

李俊俋認為，嘉義市雖然幅員較小，但市內醫療資源豐富，如何善用資源，讓城市更好進而讓區域更好，是主政者必須思考的面向，更是使命。

劉建國則提到，雲林縣正面臨人口老化加劇、醫療資源難以負荷的狀況，過去曾與李俊俋共同推動「夜間牙醫」政策，解決許多民眾夜半牙痛卻求醫無門的窘境。

劉建國相信未來若與李俊俋雙雙當選縣市首長，過去2人成功的合作經驗與默契，將能為雲林縣及嘉義市的長照議題找出最佳答案。

李俊俋短時間內先後拜會區域縣市首長與參選人翁章梁、劉建國，期盼透過縣市同盟，打造區域共榮的團結氣勢與決心。（編輯：黃世雅）1110725

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