河野太郎：防範侵略國　籲聯合國取消安理會否決權

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）前日本外務大臣暨防衛大臣河野太郎今天在凱達格蘭論壇中表示，面對中國軍事崛起、破壞區域穩定，是否讓美國在日本部署飛彈成為討論議題，重點並非日本要擴張軍力，是要向盟友展示共同捍衛價值的強烈決心。

河野太郎並建議，應創立聯合國憲章2.0，因應俄羅斯等威權國家屢次在聯合國安理會動用否決權，推翻國際多數意見，國際社會應制定新的聯合國運作規則，取消否決權機制。

遠景基金會今天舉辦主題為「2022印太安全對話」的凱達格蘭論壇，河野太郎以視訊方式發表開幕專題演講。他表示本想親自來台，但因先前感染COVID-19，有高燒、低血氧狀況，雖已康復，醫生仍建議他暫時不要旅行，他盼望之後能盡快安排訪台。

河野太郎在演講中細數中國近來增加軍備部署的現況，他強調，中國正不斷升高武力犯台的壓力，若中國真的攻打台灣，不管日本願不願意，一定會受到影響，因此日本必須向國際盟友展現共同捍衛民主自由價值的決心。

河野太郎表示，不少軍事專家分析，若中國真的在台海或印太區域發動攻勢，美日必須有能力反擊中國的控制中心、機場，以制止下一波攻擊，因此美方應在日本部署中程彈道飛彈，後續議題包括，若美方在日本部署飛彈，日方是否也有啟射飛彈權或否決權？

河野太郎認為，關鍵不是日本想提高軍力，即使日本增加國防預算，也不能輕易阻止中國軍事擴張，但若美國與理念相近國家展現強烈決心，將給北京帶來嚇阻訊號，日本的目標是向盟友展現決心，日本將堅決捍衛共同價值。

談到俄烏戰爭，河野太郎強烈抨擊俄羅斯侵略行動，他擔憂若俄羅斯野心未受制裁，將給國際社會其他侵略者送出錯誤訊號，他認為國際社會應從改變聯合國機制著手。

河野太郎表示，只要俄羅斯這種侵略國在安理會擁有否決權，聯合國就無法發揮功能，需要一個真正能發揮國際維和功能的國際機構；如果修改憲章很困難，不如重新制定聯合國憲章2.0，規定不要有任何國家擁有否決權。

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河野太郎回應遠景基金會執行長賴怡忠提問時則表示，亞洲缺乏像北約（NATO）這樣的安全機制，因此目前有許多討論，例如透過擴大NATO或美英澳組新戰略聯盟（AUKUS）等方式，安全之外，經貿合作機制也很重要，他期盼台灣能盡快加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），或許之後美國也會重新考慮回到CPTPP機制。

外國媒體提問，面對中國強烈抗議，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否仍應訪台，河野太郎說，他對任何人訪問任何地方都沒有意見，這是他們自己的決定，「如果裴洛西想來台灣訪問，我想這是她的自由。」（編輯：翟思嘉）1110726