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余天身體不適留院觀察 余祥銓替父親報平安

2022/7/27 10:55
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（中央社記者葉冠吟台北27日電）民進黨立委、資深藝人余天25日因出現小中風症狀送醫，兒子余祥銓今天在臉書替父親報平安，表示到醫院時已90%自癒，雖然現在身體狀況無虞，但因復發機率高，得住院一週觀察。

余祥銓今天再次說明余天病情，他表示父親一切都好，檢查結果是頸部血管堵住、主幹線不通，直接繞小路通過去，所幸來醫院時已90%自癒，醫生也說余天太幸運，「但只要中風一次，復發機率非常高，所以要住院一週吊點滴治療觀察。」

余祥銓回憶，上週六（23日）接到父親電話時，心裡非常著急，「他（余天）非常大男人，一定是自己感覺不對勁很嚴重才打給我」，余祥銓指出，抵達家中後，發現余天右邊手腳完全不受控，連水放在正前方也拿不到，後來緊急讓余天吞一顆舌下錠，休息幾個鐘頭。

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余祥銓說，父親一開始還不願意去醫院，「他（余天）說改善很多不用去醫院，隔天週日（24日）說沒有門診只有急診不肯去醫院，不去醫院就算了，還去跑了2場活動，直到週一（25日）拖著他去醫院，爸爸才去」。

余祥銓強調，如果大眾發現有任何一點中風症狀，請立刻就醫，「不可以拖延！醫生說不可能每次都會這麼幸運」，平常也要多注意血壓、血脂和血糖。（編輯：張芷瑄）1110727

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