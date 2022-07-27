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民進黨提名參選連江縣長？ 李問：不推辭不怯戰

2022/7/27 14:59（7/27 15:21 更新）
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對於民進黨連江縣長提名作業，民進黨連江縣黨部主委李問（左）27日說，如果有機會為更多馬祖鄉親服務，他絕對不會推辭。（李問提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月27日
對於民進黨連江縣長提名作業，民進黨連江縣黨部主委李問（左）27日說，如果有機會為更多馬祖鄉親服務，他絕對不會推辭。（李問提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月27日
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（中央社記者王朝鈺連江縣27日電）對於民主進步黨連江縣長提名作業，民進黨連江縣黨部主委李問今天說，如果有機會為更多馬祖鄉親服務，他絕對不會推辭；如果民進黨需要他出戰艱困選區，也絕對不會怯戰。

李問今天在臉書（Facebook）表示，縣長提名權屬於黨中央，無論黨中央選舉對策委員會做出任何決定，都會全力支持，做出相對應完整選戰規劃，並尊重選對會討論時程與建議。

李問指出，連江縣黨部團隊平時即互相勉勵，在馬祖4鄉5島以熱忱及認真態度服務鄉親，並宣揚價值理念，希望爭取更多馬祖鄉親認同。

他說，年底選舉，民進黨首次在馬祖提名議員、鄉代、村長等9名參選人，已為馬祖的民主創下新里程碑。為了年底的選舉，縣黨部團隊也已為各層級選戰進行充分「備戰」。

李問表示，如果有機會獲得提名參選連江縣長，他希望與4鄉5島的團隊一起發揮團體戰效應，延續平時縣黨部服務精神，以清新優質選風，為馬祖提出好的政策與願景，中央及地方合作為馬祖鄉親爭取更多資源，並推廣「陽光馬祖，透明政府」的理念。（編輯：戴光育）1110727

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